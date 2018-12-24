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O soru sorulduğunda... ABD'den kaçamak cevap!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2018 04:58 | Son Güncelleme

Suriye'den çekilme hazırlığına giren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınması sorusuna net bir cevap vermedi

O soru sorulduğunda... ABD'den kaçamak cevap!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınması konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

AA'nnı haberine göre; Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Suriye'de YPG/PKK'ya verilen silahların geri alınıp alınmayacağına yönelik soruya yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, SDF'in (YPG/PKK) bölgede DEAŞ'a karşı etkili bir ortak olduğunu ileri süren Robertson, "SDF'ye verilen silahların sınırlı, görevlere özel olacağı ve DEAŞ'ı yenilgiye uğratma hedefine ulaşmak için kademeli olarak sağlanacağı konusunda her zaman açık olduk." ifadelerini kullandı.

Kendisine ikinci kez yöneltilen soruya da net bir cevap vermekten kaçınarak Pentagon politikası gereği devam eden operasyonlar konusunda detay veremeyeceğini belirten Robertson, ABD birliklerinin güvenli ve bilinçli bir şekilde Suriye'den çıkarılması konusuna odaklandıklarını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye ABD YPG PKK Pentagon Sean Robertson

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