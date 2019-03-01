O ülke 7.1 büyüklüğünde depremle ile sallandı!

ABD Jeoloji Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Kurumu, G\u00fcney Amerika \u00fclkesi Peru'da Juliaca kentinin 67 km kuzey kuzeybat\u0131s\u0131nda yerin 258 km alt\u0131nda 7.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi\u011fini duyurdu.Sahibinin ba\u015fkas\u0131na sar\u0131lmas\u0131na dayanamad\u0131! Bak\u0131n ne yapt\u0131Somali'de \u0130ntihar Sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u00c7ok Say\u0131da Ki\u015fi Hayat\u0131n\u0131 KaybettiIrak'\u0131n Cezayir maslahatg\u00fczar\u0131 \u0130stanbul'da \u00f6ld\u00fc
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