O ülke şokta! Başbakan görevden alındı, hükümet feshedildi!

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Başbakan ve hükümet ile ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, Başbakan Achi görevden alındı ve hükümet feshedildi. Kararın henüz sebebi hakkında bir açıklama yapılmadı.

ACHİ ÖNCEDEN İSTİFASINI SUNMUŞTU

Başbakan Achi ve kabinenin yenileri belirlenene kadar görevlerine devam edeceği kaydedildi.

Başbakan Achi, geçen sene nisanda Cumhurbaşkanı Ouattara'ya istifasını sunmuş ancak bir hafta sonra yeniden Başbakanlık görevine atanmıştı.

Öte yandan Fildişi Sahili'nde 2025'te cumhurbaşkanı seçimi yapılması planlanıyor, 2020'de yeniden seçilen Ouattara'nın aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor. (AA)

