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O ülke Türk gencinin yaptıklarını konuşuyor! Eski sevgilisine öfke ve kıskançlık krizi sonrası...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
30.06.2024 09:53
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Tayland, 26 yaşındaki bir Türk gencinin yaptıklarını konuşuyor. Kendisiyle barışmayan sevgilisinden intikam almak için yaptıkları sonrası Türk genci gözaltına alındı. İşte detaylar!

O ülke Türk gencinin yaptıklarını konuşuyor! Eski sevgilisine öfke ve kıskançlık krizi sonrası...

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ünlü bir AVM'de yakalanan Emir ismindeki gencin kız arkadaşıyla barışmak için yaptıkları Taylandlıların dilinde...

GÖZALTINA ALINDI

Sözcü Televizyonu'nda yer alan habere göre, Önceki gün yaşanan olay polise yapılan ihbarla ortaya çıktı. İhbarda Avrupalıya benzeyen ve vücut yapısı kaslı olarak tanımlanan yabancı bir kişinin gaspla suçlandığı belirtildi.

Bangkok'un ünlü AVM'lerinden IT Mall'da olduğu uyarısı yapılan adama müdahale eden polis, isminin Emir olduğu açıklanan 26 yaşındaki genci gözaltına aldı.

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ÖFKE VE KISKANÇLIK KRİZİ SONRASI...

Kendisiyle barışmayan kız arkadaşına öfkelendiğini ve kıskançlık dolayısıyla genç kadının cep telefonunu çaldığını söyleyen Emir, hakaret ettiğini de itiraf etti. Göçmen polisi tarafından sorgulanan adam eski kız arkadaşıyla bir süredir barışmaya çalıştığını da söyledi.

SEVGİLİSİNİN ÖZEL FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Emir, Bangkok'un merkezindeki AVM'nin otoparkında eskı kız arkadaşını gördüğünü ve telefonunu kapıp kaçtığını söylerken, ismi açıklanmayan kadını utandırmak için özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını da itiraf etti.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Tayland kıskançlık
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