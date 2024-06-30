O ülke Türk gencinin yaptıklarını konuşuyor! Eski sevgilisine öfke ve kıskançlık krizi sonrası...

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ünlü bir AVM'de yakalanan Emir ismindeki gencin kız arkadaşıyla barışmak için yaptıkları Taylandlıların dilinde...

GÖZALTINA ALINDI

Sözcü Televizyonu'nda yer alan habere göre, Önceki gün yaşanan olay polise yapılan ihbarla ortaya çıktı. İhbarda Avrupalıya benzeyen ve vücut yapısı kaslı olarak tanımlanan yabancı bir kişinin gaspla suçlandığı belirtildi.

Bangkok'un ünlü AVM'lerinden IT Mall'da olduğu uyarısı yapılan adama müdahale eden polis, isminin Emir olduğu açıklanan 26 yaşındaki genci gözaltına aldı.

ÖFKE VE KISKANÇLIK KRİZİ SONRASI...

Kendisiyle barışmayan kız arkadaşına öfkelendiğini ve kıskançlık dolayısıyla genç kadının cep telefonunu çaldığını söyleyen Emir, hakaret ettiğini de itiraf etti. Göçmen polisi tarafından sorgulanan adam eski kız arkadaşıyla bir süredir barışmaya çalıştığını da söyledi.

SEVGİLİSİNİN ÖZEL FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Emir, Bangkok'un merkezindeki AVM'nin otoparkında eskı kız arkadaşını gördüğünü ve telefonunu kapıp kaçtığını söylerken, ismi açıklanmayan kadını utandırmak için özel fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığını da itiraf etti.





