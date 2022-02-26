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O ülkede halk Rusya'nın saldırabileceği korkusuna kapıldı! Akaryakıt satışlarıyla ilgili flaş hamle geldi

26.02.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından Polonya’da halk, Rusya’nın kendi ülkelerine de saldırabileceği korkusuna kapıldı. Bu korku nedeniyle Polonyalı vatandaşlar, akaryakıt stoku yapmak üzere benzin istasyonlarına akın etti. Yaşanan gelişmenin ardından devlete ait petrol şirketi olan PKN Orlen akaryakıt satışına sınırlama getirdi.

O ülkede halk Rusya'nın saldırabileceği korkusuna kapıldı! Akaryakıt satışlarıyla ilgili flaş hamle geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve yaşananlar çevre ülkeler tarafından da endişeyle takip ediliyor. Polonya halkı, Rusya’nın komşu ülke Ukrayna’ya yönelik saldırılarından endişe duyarak, akaryakıt stoku yapmak için benzin istasyonlarına akın etti. Yetkililerin akaryakıt tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığı açıklamalarına karşın vatandaşlar, depolarını doldurmanın yanı sıra bidonlara da stok yapmaya başladı.

POLONYA'DA AKARYAKIT SATIŞINA SINIRLAMA

Akaryakıt istasyonlarında ortaya çıkan yoğunluk nedeniyle devlete ait petrol şirketi PKN Orlen ise akaryakıt satışına sınırlama getirildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, arabalara tek seferde 50 litre, kamyonlara ise 500 litre akaryakıt doldurma limiti getirildiği bildirildi. Son günlerde yaşanan gelişmeler neticesinde ülkede akaryakıta olan talebin normalin iki katı arttığını kaydedilen açıklamada, kamuya ait araçlara ise herhangi bir sınırlama bulunmadığını ifade edildi.

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Açıklamada ayrıca, söz konusu kısıtlamanın akaryakıt istasyonlarındaki yığılmanın giderilmesinden sonra kaldırılacağı ifade edildi. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya
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