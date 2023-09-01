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O üniversiteden yurt sorununa ilginç çözüm! Kampüs içerisine kıl çadırlar kurulacak... İşte o çadırlar!

01.09.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde öğretim görecek binlerce öğrenci yurt sorunuyla karşı karşıya. 6 Şubat tarihinde yaşanan iki büyük deprem sonrasında birçok binanın yıkıldığı, birçoğunun da ağır hasar aldığı kentte okuyan öğrencilerin yurt problemi, kampüs içerisine kurulacak kıl çadırlarla çözülecek. O çadırların görüntüleri paylaşıldı.

O üniversiteden yurt sorununa ilginç çözüm! Kampüs içerisine kıl çadırlar kurulacak... İşte o çadırlar!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında 11 ili kapsayan büyük bir yıkım gerçekleşmişti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi de kentte yaşanan yurt problemine kıl çadır çözümü geliştirdi.

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Kahramanmaraş'ta yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanırken, bu dönem KSÜ'yü tercih eden yaklaşık 9 bin 300 öğrencinin barınma problemi ortaya çıktı.

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Bütün kontenjanları dolan üniversitenin depremde şehirdeki yurtların birçoğu hasar görürken, muhtemel barınma sorunlarının önüne geçmek için üniversite yönetimi Kampüs içerisinde bulunan yaklaşık 59 dönümlük arazi içerisine farklı şekillerde 450'ye yakın kıl çadırı kurularak bu çadırlar öğrencilere tahsis edilecek.

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"ÇADIRLARIN ETRAFI GÜVENLİ HALE GETİRİLECEK"

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, kampüs içerisine kurulacak olan çadırlar hakkında bilgi verdi. Kahveci, barınma problemini kıl çadırı yöntemi ile çözmeye çalışacaklarını söyleyerek, “Etnospor Genel Müdürlüğü ile görüşme yaptık ve bu görüşme sonucunda onlar üniversitemizin bir kısmında zaten vatandaşlarımızın kaldığı kıl çadırları yani Kırgız çadırları diye diye ifade ettiğimiz çadırlardan barınma yerleri oluşturmuşlardı. Öğrencilerimiz için şehrimizde barınma sorunu üst düzeyde ve bunun için kendilerinden bir destek istedik ve bu noktada Etnospor bize yardımcı olacaklarını söylediler. Öğrencilerimiz için kıl çadırı kuracağımız arazimiz yaklaşık 59 dönümlük bir arazi. Bu arazinin üzerine yaklaşık 450 tane çadır ve oba kuracağız. Çadırların her biri farklı şekillerde olacak ayrıca çadırların olduğu yere öğrencilerin istifade edebileceği sosyal alanlar olacak. Çadırların etrafı güvenli hale getirilecek, giriş ve çıkışlar güvenlikli olacak” dedi. (İHA)

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deprem Kahramanmaraş çadır kampüs 6 şubat

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