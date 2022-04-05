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  4. Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da! Biden esprisi kahkahaya boğdu

Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da! Biden esprisi kahkahaya boğdu

05.04.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu. Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğdu. Obama da "Tabii ki bu şakaydı" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da! Biden esprisi kahkahaya boğdu

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.

BİDEN ESPRİSİ SALONU KAHKAHAYA BOĞDU

Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü.

Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.

AA

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Joe Biden
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