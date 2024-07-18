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  4. Obama, Biden'dan 'endişeli'... Demokratlar onun yerine geçecek adayını belirledi! Doktorundan hastalık açıklaması

Obama, Biden'dan 'endişeli'... Demokratlar onun yerine geçecek adayını belirledi! Doktorundan hastalık açıklaması

18.07.2024 21:27
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ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama geldi. Doktoru tarafından Biden'ın hala hasta olduğu ve tedavisinin devam ettiği açıklandı. Eski ABD Başkanı Barack Obama ise Joe Biden'ın adaylığından endişeli olduğunu ifade ederken, Demokratların Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde yerine düşündükleri adayın da belli olduğu öğrenildi. İşte Biden'ın yerine düşünülen o isim!

Obama, Biden'dan 'endişeli'... Demokratlar onun yerine geçecek adayını belirledi! Doktorundan hastalık açıklaması

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri için herkes nefesini tutmuş durumda. Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası ibre Trump lehine değiştiği yönünde görüşler çoğaldı. Bunun yanında ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu da iyi gitmiyor. Hasta olduğunun ortaya çıkmasının ardından Biden'ın doktorundan açıklama geldi.

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BIDEN'IN DOKTORU: HALA HASTA

Biden'ın covid'in ikinci gününde olduğu öğrenilirken, durumunun hafif-orta olduğu öğrenildi.

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NTV muhabiri Hüseyin Günay'ın haberine göre, Biden'ın doktur Biden'ın hala hasta ve dinlendiğini ifade etti. Ayrıca ilaç tedavisinin devam ettiği de öğrenildi.

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OBAMA BIDEN'IN ADAYLIĞINDAN 'ENDİŞELİ'

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde yorumda bulunduğu öne sürüldü.

Washington Post'un haberinde, Obama'nın yakın çevresiyle son dönemdeki endişelerini paylaştığı belirtildi.

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BIDEN YERİNE O ADAY ÖNE ÇIKTI!

ABD'de yapılan ankette, Demokratların yüzde 79'u Başkan Joe Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediğini ortaya koydu.

İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankette, ABD'lilere 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin sorular yöneltildi.

Ankette, Demokratlara, seçimden çekilme çağrıları alan Biden'ın başkanlık yarışından çıkması halinde Harris'in aday gösterilmesini destekleyip desteklemediği soruldu.

Ankete göre, Demokratların yüzde 79'u Biden'ın seçimden çekilmesi durumunda yardımcısı Harris'in aday gösterilmesini destekliyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Obama, Biden'dan 'endişeli'... Demokratlar onun yerine geçecek adayını belirledi! Doktorundan hastalık açıklaması Obama, Biden'dan 'endişeli'... Demokratlar onun yerine geçecek adayını belirledi! Doktorundan hastalık açıklaması
Anahtar Kelimeler:
seçim Barack Obama abd biden
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