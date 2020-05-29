Obama'dan George Floyd'un ölümüne ilişkin 'geç kalmış' açıklama

George Floyd'un ölümü ve ardından yaşanan protestolar ABD'nin en sıcak gündem maddelerinden biri haline gelirken, ülkenin "ilk siyahi başkanı" olan Barack Obama'dan olayların 4'üncü gününde yazılı açıklama geldi.

Obama, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ardından ülkenin bir normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek, "Normale dönmeyi istemek çok doğal ancak, milyonlarca Amerikalının, ırkı nedeniyle acı verici bir şekilde ayrımcılığa maruz kalması da normal olarak nitelendiriliyor." eleştirisinde bulundu.

ABD'de ırkçılığın hayatın her alanında olduğuna işaret eden Obama, "2020’nin Amerika'sında bu ırkçılık normal olmamalı, olamaz." ifadesini kullandı.

Floyd’un ölümünü araştırmanın Minnesotalı yetkililerin görevi olduğunun altını çizen Obama, "Ancak ırkımıza ya da konumumuza bakılmaksızın, bağnazlık ve eşitsizliğin artık kurumlarımızı ve kalplerimizi zehirlemeyeceği bir ‘yeni normali’ oluşturmak, için birlikte çalışmak da bize düşüyor." mesajını verdi.

Obama'nın bu açıklamayı, Floyd'un öldürülmesinden ardından 4 günlük sessizlikten sonra yapması ise "geç kalmış açıklama" olarak nitelendirildi.