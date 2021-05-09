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Obama en yakın dostu 'Bo'yu kaybetti

09.05.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin eski Başkanı Obama 12 yıllık dostu olan köpeği Bo'nun hayatını kaybettiğini duyurarak, " Ailemiz gerçek ve sadık dostunu kaybetti" dedi.

Obama en yakın dostu 'Bo'yu kaybetti

ABD eski başkan Barack Obama'nın en yakın dostu olarak bilinen Portekiz su köpeği cinsi köpeği Bo, hayatını kaybetti. Yas tutan Obama ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün ailemiz gerçek bir dost ve sadık bir arkadaşını kaybetti. On yıldan fazla bir süredir, Bo hayatımızda sürekli, nazik bir varlıktı. Bizi iyi günlerimizde, kötü günlerimizde her gün görmekten mutluydu. Beyaz Saray'da olmanın getirdiği tüm yaygaralara tahammül etti, havladı ama ısırmadı, yazın havuza atlamayı severdi, çocuklara karşı nazikti ve harika tüyleri vardı. O tam olarak ihtiyacımız olan şeydi ve beklediğimizden çok daha fazlasıydı. Onu içtenlikle özleyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

İSMİNİ KIZLARI TAKMIŞTI

Yavru köpeğe isim verme hakkı tanınan Obama’nın kızları Sasha ve Malia 2009 yılında Beyaz Saray sakinine, kuzenlerinin kedisinin ismi olan Bo ismini takmıştı. Bo, Michelle Obama’nın babasının lakabı ve 2008 yılında hayatını kaybeden blues şarkıcısı Bo Diddley’in ismiydi. Öte yandan, ABD'de, Calvin Coolidge'in 1923'te seçilmesinden bu yana tüm ABD başkanlarının en az bir köpeği olduğu biliniyor. Beyaz Saray'ın evcil hayvanları ise kamuoyunda yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: DHA


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