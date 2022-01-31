Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Ocak 2022 enflasyon oranı rakamları belli oldu mu?

Ocak ayı enflasyon oranları Ocak 2022 enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak. Geçtiğimiz yılın Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Aralık'ta bir önceki aya oranla yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış yaşanmıştı. Yılın ilk enflasyon oranı rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İnternette 'Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?' sorusunu araştırılmaya başlandı. Peki TÜİK Ocak 2022 enflasyon oranı rakamları belli oldu mu? İşte aylık ve yıllık enflasyon verilerinin paylaşılacağı açıklamaya ilişkin ayrıntılar...

OCAK AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Perşembe saat 10.00'da günü açıklanacak. Söz konusu açıklamada aylık ve yıllık enflasyon verilerine yer verilecek.

TÜİK OCAK AYI 2022 ENFLASYON ORANI RAKAMLARI BELLİ OLDU MU?

TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı rakamları 3 Şubat'ta gerçekleştirelecek açıklama ile belli olacak fakat AA Finans her ay enflasyon verisi yayınlanmadan önce yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı.

AA'nın düzenlediği Enflasyon Beklenti Anketi anketine göre; ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Söz konusu ankete katılım sağlayan ekonomistlerin en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

