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Ocakta ya da fırında kalan kurumuş ve inatçı yağlar nasıl çıkartılır?

24.02.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde en çok vakit geçirilen alanlardan biri elbette mutfaklar ancak çok sık kullanıldığı için buraların kirlenmesi de bir o kadar kolay oluyor. Özellikle fırınlarda ve ocaklarda bulunan inatçı yağ lekeleri epey can sıkıyor. Yine de bu lekeleri farklı yöntemlerle çıkartabilmek mümkün! Böylece daha steril ortamlarda yemek pişirmeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Ocakta ya da fırında kalan kurumuş ve inatçı yağlar nasıl çıkartılır?

Sağlıklı bir ortamda yemek pişirmek istiyor ama ocak ile fırınlardaki kir ve yağ lekeleri yüzünden ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ne yapsanız bu lekeler çıkmıyorsa artık farklı yollar denemenin vakti gelmiş demektir. Neyse ki doğal yöntemler ya da etkili ürünler kullanarak fırın ve ocaklarınızı tertemiz bir hâle getirebilirsiniz.

Sıcak su kullanmak inatçı lekeleri çözmeye yardımcı oluyor

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Ocak üstlerinde ve fırın içlerinde ne yaptıysanız çıkmayan lekeler varsa bu lekeleri çıkarmak için sıcak su kullanmalısınız. Sıcak su, kirleri yumuşattığı için ocak ve fırınların daha kolay temizlenmesine yardımcı oluyor. Sıcak suda beklettiğiniz parçaları daha sonra Cif Power & Shine Sprey Temizleyici yardımıyla kolayca arındırabilirsiniz. Yağ sökücüyü temizlemek istediğiniz parçaların üzerinde bir müddet bekletebilir, ardından sünger ya da bez yardımıyla ovalayabilirsiniz. Ayrıca kullandığınız herhangi bir deterjanı ya da yağ sökücüyü sıcak suyla karıştırarak uyguladığınızda da maksimum verim alabilirsiniz. Çıkartamayacağınız ve sıcak suda bekletemeyeceğiniz parçaları ise uzun süre kaynar suda beklettiğiniz mikrofiber bezle silebilirsiniz.

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Bebek yağı kullanarak yaptığınız temizliğin daha uzun ömürlü olacağını biliyor muydunuz?

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Ocağınızın üstünü ya da fırınınızın içini Cillit Bang Süper Güçlü Yağ & Kir Sökücü Sprey gibi ürünlerle derinlemesine temizledikten sonra bu temizliğin daha uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız bebek yağı da kullanabilirsiniz. Üstelik bebek yağı ocaklarınızın daha parlak ve canlı görünmesine de yardımcı olur. Çok az miktarda bebek yağını bir süngere ya da beze damlattıktan sonra ocağı ve fırını temizleyebilirsiniz.

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Karbonat, su ve sirke üçlüsü ocaklarınızı pırıl pırıl yapacak!

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Kolları derin bir temizlik için sıvadıysanız karbonat, su ve sirke üçlüsüne ihtiyacınız var demektir. Eğer ocağınızın ya da fırınınızın çıkartılabilen parçalarını temizliyorsanız işiniz oldukça kolay çünkü bu parçaları karbonat ve sirkeli suyun içinde bir gün bekletirseniz sonuçları net bir şekilde görebilirsiniz. Neyse ki bu yöntemi ocakların ya da fırınların içini temizlemek için de kullanabilirsiniz. Karbonat ve sirkeyle hazırladığınız karışımı bir temizlik suyu gibi kullanarak fırının içinde ve ocağın yüzeyinde gezdirebilirsiniz. Sonrasında temiz su ve mikrofiber bez yardımıyla bu alanları iyice durulamalısınız. Temizlik sırasında sünger ya da bulaşık teli de kullanabilirsiniz. Burada hangi adımları ne şekilde izleyeceğiniz, temizlemek istediğiniz bölgenin yüzeyine göre değişebilir. Örneğin hassas ocaklarda bulaşık teli kullanmanız pek önerilmiyor.

Amonyaklı suyun yağ lekelerini yok ettiğini biliyor muydunuz?

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Yağ lekelerini çıkartmak bazen tüm evi baştan aşağı temizlemekten daha zahmetli bir hâl alabiliyor. Böyle durumlar için yağ lekelerini doğrudan eritecek bir ürün tercih etmek gerekiyor. Bunun için kullanabileceğiniz en güçlü malzeme ise amonyak. Kurumuş ve yanmış yağ kalıntıları bir miktar amonyak sayesinde çok kolay bir şekilde çıkartılabiliyor. Daha sonrasında fırın içinin ya da ocağın detaylı olarak silinmesi ve amonyaktan arınması gerekiyor. Çünkü yemek pişirilen bu gibi ortamlarda amonyak kokusu olmamalı! Amonyağı ocağın ya da fırının tamamına değil, sadece lekeli bölgelerin üzerine sürmelisiniz.

Limon suyunun mucizevi etkisine tanık olun

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Ocakların pırıl pırıl parlaması ve lekelerin anında temizlenmesi için limon suyu da kullanabilirsiniz. Limon suyunun asidik etkisi lekeler üzerinde baskın olduğu için temizliği kolaylaştırıyor. Ayrıca sağlık açısından herhangi bir tehlike yaratmayan limon suyu sayesinde ocağınızı çizmeden ve yıpratmadan derinlemesine temizlik gerçekleştirebilirsiniz. Limon suyunun ocak temizliğindeki faydalarını kanıtlar nitelikte olan Naturalive Limonlu Yağ Sökücü gibi deterjanlar, yağ lekelerinde yüksek oranlarda başarı sağlıyor. Limon suyunun ferahlatıcı etkisi ve güzel kokusu sayesinde de temizlik artık bir zulüm olmaktan çıkıyor! Fırın içindeki ızgaralar ve ocak üzerindeki diğer parçalar limon suyunda bir gün boyunca bekletilirse son derece parlak ve canlı bir görünüm kazanıyor.

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Diş macunuyla etkili bir temizlik yapabilirsiniz

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Mutfak temizliğinde karbonattan sirkeye pek çok farklı şeyin kullanıldığını duymuş olabilirsiniz. Peki, diş macunuyla da temizlik yapılabileceği hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? Bazı ocaklarda bulaşık teli kullanılmasının tavsiye edilmemesi sizi kara kara düşünmeye itiyor olabilir. Özellikle seramik bir ocağınız varsa temizlik konusunda biraz daha hassas davranmanız gerekebilir. Hâl böyleyse mikrofiber bez ve diş macunuyla neler yapabileceğinizi bilmelisiniz! Sadece inatçı lekelerin olduğu alana sıkacağınız az miktarda diş macununu kısa süre beklettikten sonra mikrofiber bezle saniyeler içerisinde temizleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra temiz bir bezle bölgenin üzerinden geçtiğinizde farkı göreceksiniz. Üstelik diş macunları sadece lekeyi çıkartmakla kalmıyor. Aynı zamanda yüzeyde ışıl ışıl bir etki de yaratıyor.

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