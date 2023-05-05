HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Öcalan' açıklamalarına CHP'li Özel'den çok sert çıkış! "Kanıtlarlarsa adaylıktan da çekilirim, vekilliği de bırakırım... Hodri meydan!"

'Öcalan' açıklamalarına CHP'li Özel'den çok sert çıkış! "Kanıtlarlarsa adaylıktan da çekilirim, vekilliği de bırakırım... Hodri meydan!"

05.05.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler yaklaşırken terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalara CHP'den çok sert yanıt geldi. CHP'li Özgür Özel "Bir tane Cumhuriyet Halk Partili yetkilinin, 'Abdullah Öcalan serbest bırakılacak' gibi bir açıklamasını bulup yayımlarlarsa ben adaylıktan da çekileceğim, milletvekilliğini de bırakacağım, siyaseti de bırakacağım. İşte hodri meydan!" diye konuştu. Özel ayrıca "Öcalan'ı serbest bırakma ile ilgili beyanımız, niyetimiz yok. Bunu aklından geçiren AK Parti" dedi.

'Öcalan' açıklamalarına CHP'li Özel'den çok sert çıkış! "Kanıtlarlarsa adaylıktan da çekilirim, vekilliği de bırakırım... Hodri meydan!"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaret için geldiği Çorum'da, Kadeş Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

477c1bf8b78e8cba00a8e0811c454e4c

"İŞTE HODRİ MEYDAN!"

Özel, konuşmada partisinin seçimi kazanması halinde yapılacakları sıralayıp şöyle konuştu:

"Birileri sürekli olarak 'Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye televizyonlarda, meydanlarda konuşup duruyorlar. Ağızlarında bir laf dolanıp duruyor, efendim neymiş; 'CHP iktidar olursa Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diyor. Buradan bütün ajanslara sesleniyorum: Özgür Özel burada; eğer bir tane Cumhuriyet Halk Partili yetkilinin, 'Abdullah Öcalan serbest bırakılacak' gibi bir açıklamasını bulup yayımlarlarsa ben adaylıktan da çekileceğim, milletvekilliğini de bırakacağım, siyaseti de bırakacağım. İşte hodri meydan!

65349c0b8b7af9df72faf5f178203a6a

"İSPATLAYAMAZLARSA YANLARINA MI KALACAK?"

"Peki, bu yalanı atanlar ispatlayamazlarsa ne olacak? Yanlarına mı kalacak? Oysa Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2006 yılında terörist elebaşının etkin pişmanlıktan yararlanmasıyla ilgili kanun teklifi geldi ve biz itiraz ettik, hala Meclis kayıtlarında var. Çorum'dan açıkça söylüyoruz. Abdullah Öcalan'ı serbest bırakma ile ilgili ne beyanımız ne de niyetimiz var. Bunu aklından geçiren AK Parti'dir. Ama bugün gelmişler milliyetçilik taslamaktadırlar. Külliyen yalan."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan Van'da muhalefete yüklendi! "Ahlaksızca atılan o sloganlar..."Erdoğan Van'da muhalefete yüklendi! "Ahlaksızca atılan o sloganlar..."
Trabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybettiTrabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajıErdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı
Anahtar Kelimeler:
seçim Özgür Özel Abdullah Öcalan

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılar

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılar

Geceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Camdan bakıldığında anlaşılıyor

Geceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Camdan bakıldığında anlaşılıyor

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.