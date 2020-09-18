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Oculus Quest 2 tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Facebook’un bünyesinde yer alan sanal gerçeklik firması Oculus, yeni nesil hepsi bir arada VR kaskı Oculus Quest 2 modelini tanıttı.

Oculus Quest 2 tanıtıldı! İşte özellikleri

Oldukça uygun olan 299 dolara gibi bir fiyat ile gelen bu kask, selefine göre çok fazla yeni özellik sunuyor. Yeni nesil VR kaskı, 2018’de piyasaya sürülen Oculus Quest’in yeniden tasarlanmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Hepsi bir arada form faktörü sayesinde yeni dokunmatik denetleyiciler ve bugüne kadarki en yüksek ekran çözünürlükleri yeni modelde sunuluyor.

İŞTE OCULUS QUEST 2'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Quest 2, Qualcomm Snapdragon XR2 Platformu tarafından destekleniyor. 6 GB RAM ve göz başına 1832 x 1920 piksel ile geliştirilmiş 90 Hz kapasiteli bir ekrana sahip olan bu kask, VR’ın geleceği için önemli bir mihenk taşı olacak. Kaskın kendisi, öncekinden yüzde 10 daha hafif olan daha ince bir yapıya sahiptir. Ayrıca üç ayarlı yerleşik bir IPD (göz bebekleri arası mesafe) ayarlama mekanizması bu modelde yer veriliyor.

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Bağımsız bir VR sistemi olan Quest 2, etkileyici Oculus Insight izleme sistemini kullanmaya devam edecek. Yeni dokunmatik denetleyiciler, daha iyi ergonomi ile iyileştirildi. Önceki sürümle aynı denetimleri kullanıyor ve orijinal dokunmatik denetleyicilerden 4 kat daha uzun pil ömrü sunuluyor.

OCULUS QUEST 2 İÇİN SİPARİŞLER AÇILDI

Quest 2 için ön siparişler başlamış durumda. Avrupa ve Amerika için başlayan ön sipariş sonrası Quest 2, 13 Ekim’den itibaren gönderilmeye başlayacak.

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