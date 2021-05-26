Odaklanma sorunu yaşayan çocuklar için altın değerinde 8 öneri

Özellikle online ders sırasında, ortamın sessiz, iyi aydınlatılmış ve normal oda sıcaklığında olmasının çocuğun odaklanmasına katkı sağlayacağını söyleyen Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Merve Öz, “Mümkünse çocuğunuzun ayrı bir odası olması, küçük kardeşi varsa ders saatlerinde bu odaya girmemesi odaklanma açısından önemlidir. Masasının ve çalışma ortamının düzenli olması, dikkati dağıtacak farklı ders materyallerinin masanın üzerinde bulundurulmaması önemlidir. Bunun yanında çocuğun çalışma alanından tablet, telefon gibi elektronik cihazlar çıkarılmalı ya da kapatılmalı. Aksi halde, her türlü dikkat dağıtıcı unsurdan etkilenen bu çocuklara yarardan çok zarar verilmiş olur” diye konuştu. ÇALIŞMA MASASINDA YEMEK YEMESİNE İZİN VERMEYİN Masada atıştırmalık bir şeyler olduğunda çocuğun odaklanamadığı için verimli ders dinleyemediğini vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Öz, “Önündeki yiyecekler ders verimini düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor” diyerek özellikle online dersler sırasında çalışma odasında yiyecek olmaması gerektiğini söyledi.

Öz, “Bunun yanında su tüketimi odaklanmayı artırarak beynin hızlı çalışmasını sağladığı için çocukları su tüketmeye teşvik etmek gerekiyor. Ancak çocuklarda su içme alışkanlığı çok zor oluşmakta ve çocuklar genelde günlük içmeleri gereken su miktarını içemiyor. Bu nedenle; masada ya da çocuğun çalışma ortamının yakınında mutlaka su bulundurulması alışkanlık kazandırmada yardımcı oluyor” dedi. EVDE İP ATLATIN, TRAMBOLİNDE ZIPLATIN Çocuklar, 10 dakika teneffüslerinde telefonları ile vakit geçirdikten ya da televizyon izledikten sonra derse odaklanmalarının mümkün olamayacağını anlatan Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Öz, “Derse girince doğal olarak akılları oyunda ya da dizide kalacaktır. Bunun yerine ip atlamaları, trambolinde zıplamaları, evin içinde yürümeleri, küçük egzersizler yapmaları hem enerjilerini atmaya yardımcı olacak hem de derse odaklanmalarını kolaylaştıracaktır” diye konuştu. BİRLİKTE ZEKA OYUNLARI OYNAYIN “Düzenli beyin egzersizleri yapmak, bulmaca çözmek ve zeka oyunları oynamak çok güçlü bir şekilde konsantrasyon artırıcı etkiye sahiptir” diyen Öz, bu nedenle çocukların ödevlerinden ve online derslerinden arta kalan zamanlarda; satranç oynamak, puzzle yapmak, bulmaca çözmek, su doku oynamak gibi aktivitelere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Arkadaşları ile uzak kalan çocukların aileleri ile güzel vakit geçirmeleri duygusal ve sosyal gelişimlerine fayda sağlıyor” diyen Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, “Tombala, jenga, scrable gibi kutu oyunları ve satranç hem çocukların dikkat seviyelerini, el becerilerini, iletişim becerilerini geliştirecek hem de ailece güzel vakit geçirmeye yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.