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ODTÜ'de tepki çeken "kimyasal silah" pankartı! Sosyal medyada olay oldu, yerine Türk bayrağı asıldı

11.11.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "TSK kimyasal silah kullandı" iddiaları gündem olmuş ve gözaltına alınan Fincancı tutuklanmıştı. İddialara resmi kaynaklardan yalanlama gelirken ODTÜ'ye asılan bir pankart büyük tepki çekti. "TSK'nın kimyasal silah kullandığını" öne süren pankart sosyal medyada olay olurken bugün ise yeni bir gelişme yaşandı...

ODTÜ'de tepki çeken "kimyasal silah" pankartı! Sosyal medyada olay oldu, yerine Türk bayrağı asıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'taki operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddiaları geçtiğimiz haftalarda gündem olmuştu. İddiaları, katıldığı bir yayında dile getiren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, konunun araştırılması gerektiğini belirtmişti. Daha sonra gözaltına alınan Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

TEPKİ ÇEKEN "KİMYASAL SİLAH" PANKARTI

Büyük tepki çeken iddialara ilişkin birçok kez yalanlama gelirken Orta Doğu Teknik Üniversitesine (ODTÜ) asılan bir pankart bir anda gündem oldu. TSK'nın kimyasal silah kullandığını öne süren pankartta "Kimyasal silah suçtur" ifadeleri yer aldı.

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YERİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası yeni bir gelişme yaşandı. ODTÜ'de okuyan bazı öğrencilerin, tepki çeken pankartın yerine Türk bayrağı astığı görüldü.

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