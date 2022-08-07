HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Odtufans" sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans benzeri girişim

"Odtufans" sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans benzeri girişim

07.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ODTÜ’lü bazı öğrenciler, "Odtufans" isimli bir web sitesi kurdu. ODTÜ'lülerin Onlyfans-vari girişimi Odtufans'ta belirli bağış miktarlarına ulaşıldıkça sansürlü çıplak görüntüler sansürsüz bir şekilde yayınlanıyor. Sitede, "Bu site ile kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı bilinçlendirme kampanyası yapıyoruz." açıklaması yer alırken, ODTÜ'lüler bağışlarla ise yüksek lisans eğitimlerinin destekleneceğini belirtiyorlar. Odtufans, Ekşi Sözlük'te gündem olmuş durumda.

"Odtufans" sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans benzeri girişim

Sosyal medya "Odtufans"ı konuşuyor. ODTÜ’lü bazı öğrenciler, "Odtufans" isimli bir internet sitesi kurdu. "Odtufans", onlyfans-vari bir girişim olarak görüldü. ODTÜ'lülerin bu yeni girişimi, sosyal medyada ses getirmeyi ise başardı. Peki "odtufans"ın içeriği ne?

ODTUFANS'TA HEDEF KADAR BAĞIŞ YAPILDIKÇA YAYINLIYORLAR

Odtufans'ta belirlenen bağış miktarına ulaşıldıkça sansürlü çıplak görüntülerin sansürsüz halleri yayınlanıyor. Sitenin girişinde şöyle bir açıklama bulunuyor;

"Bu site ile kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı bilinçlendirme kampanyası yapıyoruz. kadın kendi bedeni üzerindeki tek karar merciidir. bedenin politikleştirilmesine ve sansürlenmesine karşıyız. aşağıdaki her bir tierin açılması için belli bir bağış toplanmasını bekliyoruz. bağışlarınız yüksek lisans eğitimimizi destekleyecektir.”

odtufans

Siteye halihazırda erişilemiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri'nden Mardin'de yeni terör operasyonu!İçişleri'nden Mardin'de yeni terör operasyonu!
Turist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadıTurist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadı
KPSS soruşturmasında yeni detaylar!KPSS soruşturmasında yeni detaylar!
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar

Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Kan donduran olay! Kız arkadaşını ensesinden vurdu...

Kan donduran olay! Kız arkadaşını ensesinden vurdu...

10 yıl önce işlenen 3 cinayette katiller en yakınlarındaki çıktı! Konut kredisi çekip Suriye'ye gittiler... Film gibi operasyonla yakalandılar

10 yıl önce işlenen 3 cinayette katiller en yakınlarındaki çıktı! Konut kredisi çekip Suriye'ye gittiler... Film gibi operasyonla yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.