"Odtufans" sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans benzeri girişim

Sosyal medya "Odtufans"ı konuşuyor. ODTÜ’lü bazı öğrenciler, "Odtufans" isimli bir internet sitesi kurdu. "Odtufans", onlyfans-vari bir girişim olarak görüldü. ODTÜ'lülerin bu yeni girişimi, sosyal medyada ses getirmeyi ise başardı. Peki "odtufans"ın içeriği ne?

ODTUFANS'TA HEDEF KADAR BAĞIŞ YAPILDIKÇA YAYINLIYORLAR

Odtufans'ta belirlenen bağış miktarına ulaşıldıkça sansürlü çıplak görüntülerin sansürsüz halleri yayınlanıyor. Sitenin girişinde şöyle bir açıklama bulunuyor;

"Bu site ile kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı bilinçlendirme kampanyası yapıyoruz. kadın kendi bedeni üzerindeki tek karar merciidir. bedenin politikleştirilmesine ve sansürlenmesine karşıyız. aşağıdaki her bir tierin açılması için belli bir bağış toplanmasını bekliyoruz. bağışlarınız yüksek lisans eğitimimizi destekleyecektir.”

Siteye halihazırda erişilemiyor.

