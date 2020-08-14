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Of'ta sel ve heyelan hayatı felç etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

Trabzon’un Of ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu, mahsur kalanlar kurtarıldı.

Of'ta sel ve heyelan hayatı felç etti

Trabzon'un Of ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Bazı köy yollar ise ulaşıma kapandı.

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İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola kayan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı.

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Sel ve heyelanlarda Of ilçesi Ballıca Mahallesi’nde mahsur kalan 3 kişi, kısa sürede kurtarıldı.

DHA

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