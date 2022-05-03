Ofis işleriniz için sade ve şık Huawei Matebook yorumları ve incelemesi

Laptoplar artık her evin ihtiyacı hâline geldi. Durum böyle olunca şarjı bitmek bilmeyen, fiyatını sonuna kadar hak eden tam donanımlı dizüstü bilgisayar arayışı son sürat devam ediyor. Bu nedenle gerek pil ömrü gerekse akıcılığıyla hayal kırıklığı yaşatmayacak Huawei Matebook D15 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei Matebook yorumlarına ve alternatif ürünlere de yer verdiğimiz yazımıza göz atmadan geçmeyin!

Huawei Matebook D15 R5

Huawei Matebook D15 R5'in teknik özellikleri

Huawei Matebook incelemesine hazırsanız başlıyoruz! Dizüstü bilgisayar konusunda teknoloji pazarında oldukça başarılı bir yere sahip Huawei, şık ve minimal tasarımdaki Matebook D15 modeliyle ofis işleriniz için büyük kolaylık sağlıyor. 15.6 inç büyüklüğündeki ince çerçeveli IPS ekranı işlerinize odaklanmanız ve daha rahat çalışabilmeniz için önemli konfor alanı sunuyor. TÜV Rheinland sertifikalı ekranıysa göz sağlığınızı koruyarak sizi rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor. Ürün içeriğinde yer alan 65 watt güce sahip USB-C5 şarj cihazı sayesinde cihazı nerede olursanız olun şarj edebilme olanağına sahip oluyorsunuz. Ayrıca bilgisayarınızın bataryasını yalnızca 30 dakikada %50'yi aşan oranda doldurabiliyor. AMD Ryzen 5 5500U işlemcisiyle çalışan D15'in harmanladığı SSD sürücüsü ve HDD belleğiyle uygulamaları bir tıkla milisaniyeler içinde açabiliyor. Ayrıca akıcı şekilde oyun oynamanızı, video veya filmleri keyifle izlemenizi sağlıyor. 8 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza kapasitesine sahip laptop, kullanıcılarının güvenlik konusunda da beklentilerini karşılıyor. Güç düğmesi yerleştirilen parmak izi okuyucuyla güvenle ve hızlıca bilgisayarınızdaki verilere ulaşmanızı sağlıyor. Aynı zamanda normal bilgisayarların sesini unutturacak özel ses algoritmaları olduğu için kullanıcıları dizüstü bilgisayardan beklenmeyecek performans ile baş başa bırakıyor. Görünce tasarımına hayran kalacağınız ve 1 kere dokunduğunuzda açılan gömme kamerası, oluşabilecek güvenlik ihlallerini engellemek için ikinci dokunuşla kapanıyor. Ayrıca ürünün birçok bağlantı noktasıyla dilediğiniz cihazı rahatlıkla bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. 2.4 GHz ve 5 GHz çift bant Wi-Fi desteği sunan cihaz ile kesintisiz, kablosuz internet kullanılabiliyor.

Huawei Matebook D15 R5'in avantaj ve dezavantajları

Tercihi Huawei Matebook D15 olacaklara ürünün birkaç avantajından söz edelim:

Huawei Matebook D16 incelemesine bakıldığında D15'in kolay taşınabilir özelliğiyle ağırlık konusunda bir adım öne çıktığını belirtmek gerekiyor.

Gömme kamerası hem kullanıcıların güvenini kazanıyor hem ani açılan kamera derdine son veriyor.

Huawei Share ile internet bağlantısı gerektirmeden uygulamayı destekleyen Huawei marka telefonu cihaza bağlayabiliyor ve ekranı yansıtarak vakit kaybını engelliyor.

Cihazın tüm kalite kontrol testlerinden geçmiş olması da büyük avantaj sunuyor.

178 derecelik geniş açıya sahip cihaz ile birden fazla kişi aynı anda çalışabiliyor ya da rahatlıkla film, dizi veya video izleyebiliyor.

Cihazın ultra sessiz özelliği, kullanıcı konforuna önemli ölçüde dikkat edildiğini gösteriyor.

Ürün ile gelen adaptör sayesinde bilgisayarın mobil cihazlarınızı kısa sürede şarj etmesi de cihazın hayat kurtarıcı özellikleri arasında bulunuyor.

"Peki, ya cihazın dezavantajları neler?" diye soracak olursanız hemen onu da anlatalım:

Huawei Matebook D14 kullanıcı yorumları incelendiğinde iş hayatında dizüstü bilgisayarıyla online toplantılara koşanlar için 2 mikrofona sahip D15, 4 mikrofon özellikli D14 modelinden geride kalıyor.

Üstün performans gerektiren yüksek kapasiteli oyunlar için ne yazık ki uygun değil.

Artırılamayan RAM kapasitesiyse cihazın bir diğer dezavantajını oluşturuyor.

Cihazın bir tık pahalı olması bütçeyi sarsabiliyor.

Huawei Matebook D15 R5'i kullananların yorumları

Huawei Matebook kullananlar, her modeliyle fiyat performans konusunda hayal kırıklığına uğratmayan Huawei markasının D15 R5 modeli konusunda da hemfikir görünüyor. Cihazın şık görünüşü ve kaliteli yapısıyla tasarım anlamındaki beklentiyi bir hayli karşıladığı yönündeki Huawei Matebook D15 kullanıcı yorumları göze çarpıyor. Gömme kamerasının açısı ise iş hayatında konferans, toplantı gibi sık sık kamera kullanmak durumunda olanları pek memnun etmemiş. Aynı zamanda 3D program kullanıcıları için RAM kapasitesinin yetersiz kalması hayal kırıklığına neden olmuş.

Huawei Matebook D15 R5'e benzer ürünler

1. Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel Core i3

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