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  4. Öfkeden deliye döndü, aracı hurdaya çevirdi! O anlar kamerada

Öfkeden deliye döndü, aracı hurdaya çevirdi! O anlar kamerada

25.08.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öfkeli şahıs, kavga ettiği kişinin otomobilinin camlarını yumrukla kırdı. Öfkesi dinmeyen saldırgan, daha sonra aracın üzerine çıkıp zıpladı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde eski Vatan Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Selami G., kullandığı otomobili yol kenarına park ederek uzaklaştı.

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Bir süre sonra geri geldiğinde yanına yaklaşan bir şahıs, Selami G.'ye saldırarak darp etti. Öfkesi dinmeyen saldırgan, daha sonra otomobilin üzerine çıkarak zıpladı.

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Aracın üzerinden atlayan saldırgan, bu kez aracın camlarını tekme ve yumruk darbeleriyle parçaladı. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Araç sürücüsü Selami G., olayla ilgili polise şikayette bulundu.

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Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kavga

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