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  4. Öfkeli kadın dehşet saçtı! Sevgilisini ezmeye çalıştı

Öfkeli kadın dehşet saçtı! Sevgilisini ezmeye çalıştı

26.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine gelen kadın ortalığı birbirine kattı. Öfkeli kadın, otomobille önce erkek arkadaşının çalıştığı dükkanın kepenklerine, ardından da erkek arkadaşına çarptı.

Öfkeli kadın dehşet saçtı! Sevgilisini ezmeye çalıştı

Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Başakşehir'de sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşandı. İddiaya göre kadın, daha önce tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine geldi. İkilinin tartışması burada da devam etti. Öfkeden deliye dönen kadın ortalığı birbirine kattı. Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı. Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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