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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 96. ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

16.03.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖGG sınav sonuçları 27 Şubat Pazar günü yapılan sınavın ardından merak konusu oldu. Gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya çevrilirken sınavdan alacakları puanı öğrenmek isteyen kişiler ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 96. ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖGG sınavı (Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay yapıldı. Sınava katılan adayların özel güvenlik olabilmeye hak kazanmak için, belirtilen derecenin üzerinde sonuç alması gerekiyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 96. ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 1 Mart Salı günü ÖGG sınav soruları ve cevaplarının paylaşılmasının ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya çevrildi.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav sonuçlarının yayımlanmasının beklendiği tarih 18 Mart Cuma günü olarak belirtildi.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçlarının 18 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Çünkü genellikle sonuçlar, 3 hafta içerisinde belli oluyor.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

EGM ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM'nin online işlemler sayfası üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı seçimi ve güvenlik kodu aşamalarını doldurularak sonuçlar sorgulanacak.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

Resmi açıklamaları yakından takip etmek için EGM'nin internet adresinde yer alan duyurular kısmı düzenli takip edilmeli.
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG sonuçları nasıl ve ne zaman sorgulanır?

ÖGG sonuç sayfasına ulaşmak için, 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx' adresine erişim sağlayınız.

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