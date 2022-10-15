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Oğlu maden ocağındaki enkazda kalan anne: Belki bir yere saklanmıştır

15.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da dün akşam meydana gelen patlamada 28 kişi hayatını kaybetti. 15 madencinin enkaz altında olduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtilirken arama çalışmalarını izleyen, oğlu maden ocağında kalan bir anne gözyaşları içinde kendisine uzatılan mikrofona ''Ben evlat acısına dayanamam. Oğlum daha 30 yaşında. Daha önce itfaiyede çalışıyordu, 2 yıl önce burada çalışmaya başladı. Oğlum belki bir yere saklanmıştır. Belki bir yerlerden çıkar diye umudum var. Yoksa biz ne yaparız' dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün akşam saat 18.15 sıralarında, yer altında patlama meydana geldi. Göçük altında onlarca işçinin kaldığı ifade edilen patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları başladı. Zonguldak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden ekiplerin de sevk edildiği bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de ulaştı. Arama kurtarma çalışmaların başlaması sonrası acı haberler de gelirken çok sayıda işçi de yaralı kurtarıldı. Öte yandan 15 madencinin enkaz altında olduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

''OĞLUM BELKİ BİR YERE SAKLANMIŞTIR''

Bununla birlikte bölgede bulunan CNN Türk ekibi de hala enkaz altında olan ve kurtarılmayı bekleyen işçilerden birinin annesine mikrofon uzattı. Acılı anne, ''Oğlum Mehmet'im. Ben evlat acısına dayanamam. Allah'ım benim canımı al. 1 ay sonra çocuğunun doğum günü var. Daha önce itfaiyede çalışıyordu. 2 yıldır burada çalışıyor. Daha 30 yaşında. Nasıl dayanırız. Belki bir yere saklanmıştır. Belki bir yerden çıkar diye umudum var ama yok çıkmıyor. Biz ne yaparız bilmiyorum. Bize kimse bir şey söylemiyor'' diyerek yürek burktu.

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''ŞAKA YAPMA OĞLUM''

Anne Nebile son olarak, ''Artık umut yok herhalde. Bilmiyorum. Her zaman dua ediyordum. İtfaiyede dursaydı keşke. Mehmet şaka yapma oğlum. Kızın daha yeni yeni 'baba' diyor. Duy bizi Mehmet'im'' ifadelerini kullandı.

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Amasra
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