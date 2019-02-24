Oğlu tarihi kostümleri tasarlıyor kendi dikiyor

"Son zamanlarda televizyonlarda tarihi filmlere ve dizilere Türk halkının büyük ilgisi var. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinden etkileniyorlar. Halkımızın tarihe olan merakını bildiğimiz için Batı'nın hayali kahramanlarının yerine, kendi tarihimizi çocuklarımıza anlatalım, yaşatalım istedik. Kıyafetlerin tasarımını oğlum 11 yaşındayken çizmeye başladı. Tarih kitapları okuyor, araştırıyor. Özellikle dizilerden ilham alarak, kostümleri çiziyor. Biz de bunları yapıyoruz. Özellikle ev hanımları bu konuya çok ilgi gösteriyor. Şu an 100'e yakın kadın, bu işi öğrenmek için kursumuza müracaat etti."

Ev kadınlarına istihdam da sağlayan Uzunoğlu, hem Türk tarihini, kültürünü ve sanatını çocuklara sevdirmeyi hem de dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Kocaeli'de yaşayan Makbule Uzunoğlu, 12 yaşındaki oğlunun "Diriliş Ertuğrul" dizisinden ve tarih kitaplarından etkilenerek tasarladığı, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerini yansıtan çok sayıda kıyafeti, kurduğu atölyede dikiyor.

- "Çok sayıda ülkeden talep gelmeye başladı"

Türk tarihini, sanatını ve kültürünü çocuklara sevdirerek gelecek nesillere aktarmak ve kadınlara istihdam sağlamak amacıyla oğlunun teşvikiyle bu işe başladıklarını anlatan Uzunoğlu, "Hedefimiz Türkiye'de 20 milyon çocuğa Osmanlı olduğumuzu, Superman, Batman gibi hayali kahraman olmadığımızı anlatmak, kültür ve sanatımızı ifade etmektir." dedi.

Bu işe geçen sene başladıklarını, kadınlara kostümlerin dikimini öğrettiğini belirten Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Başiskele Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz, bu projemize bize yer temin ederek destek verdi. Makinelerimizi aldı, deri temin etti. 14 yıldır deri işiyle uğraşıyorum. Avrupa ülkelerine, Amerika, Rusya, Kanada'ya deri üzerine ihracatımız oldu. Ülkemiz adına kazanımlarımız oldu. Ev kadınlarıyla bu deneyimlerimi paylaştım. Bu projemize çok sayıda ülkeden talepler gelmeye başladı. Türkiye'den de çok ilgi var."

Projelerine destek beklediklerini ifade eden Uzunoğlu, "Türkiye'de milli ve yerli bir üretimi getirmeyi istiyoruz. Hem tarihimizi, kültürümüzü tanıtıyoruz hem de açtığımız kurslarla kadınlarımıza bu işi öğretip, tarihi kostümleri yaparak, aile bütçelerine katkı sağlıyoruz." dedi.