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'Oğlumu pavyona götürmüşler aç bırakmışlar' Çocuğun önündeki uygunsuz hareketleri... 180 bin TL ödedi ve şikayetçi oldu

14.04.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'taki olay, ortaya çıkan detaylar ve iddialarla dehşete düşürdü. Y.Ç., eski dini nikahlı eşi İ.M.'de olan 5 yaşındaki oğlunun yanında uyuşturucu madde içilip, önünde kadın ve erkeklerin uygunsuz hareketler yaptığı, pavyona götürüldüğüne dair görüntüleri delil olması için 180 bin TL’ye satın alarak suç duyurusunda bulundu. Çocuk devlet korumasına alınıp sevgi evine yerleştirildi. Anne için ‘Aile yükümlülüğünü ihmal’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

'Oğlumu pavyona götürmüşler aç bırakmışlar' Çocuğun önündeki uygunsuz hareketleri... 180 bin TL ödedi ve şikayetçi oldu

Zonguldak'ta yaşanan olayın ayrıntıları herkesi şoke etti. Y.Ç. (37) ve İ.M. (26) dini nikahla 8 yıl boyunca birlikte yaşarken geçen sene aralık ayında ayrıldı. Y.Ç. ve İ.M.'nin birlikteliğinde 6 sene önce bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak Y.Ç., ayrıldıktan sonra annesi İ.M.'de kalan çocuğuna kötü muamele yapıldığını ve yanında uyuşturucu madde kullanıldığını iddia etti. Y.Ç., bu süreçte çocuğa yönelik kötü muamele yapıldığı, yanında uyuşturucu madde içilip erkek ve kadınların uygunsuz hareketlerde bulunduğu, pavyona götürüldüğüne dair görüntülerle yazışmaları, eski eşinin arkadaşlarından 180 bin TL'ye satın aldı. Y.Ç., topladığı delillerle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUĞUN YAŞADIĞI EVE OPERASYON

Suç duyurusu üzerine İ.M.’nin evine Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda evde uyuşturucu maddeler bulundu. İ.M.’ye ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘Aile yükümlülüğünü ihmal’ suçundan adli işlem yapıldı. Çocuk, 22 Mart’ta uğradığı kötü muamele ve yanında uyuşturucu madde kullanıldığının tespit edilmesiyle devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.

"ÇOK FAZLA DELİL TOPLADIM! 180 BİN TL'YE ALDIM"

180 bin TL karşılığında eski eşinin arkadaşlarından delil ve belgeler elde ettiğini belirten Y.Ç., “Ben hakkında çok fazla delil topladım. 180 bin liraya da aldım. Delilleri bulup savcılığa verince, oğlum sevgi evlerinde koruma altına alındı. Annesi serbest kaldı” diye konuştu.

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"EVLADINI 2 PARÇA OLARAK ALIRSIN" DEDİĞİ İDDİASI

Kendisine yönelik oğluyla ilgili tehdit mesajları aldığını öne süren Y.Ç., İ.M.’nin kendisine, "Bir daha polis veya savcılık beni çağırsın evladını 2 parça olarak alırsın bunu bil. İyi çalış bizi parasız bırakma. Sen çalış biz yeriz" dediğini iddia etti.

BABA İKİNCİ KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU, ANNE KORUMA KARARI ALDIRTTI

Y.Ç., daha sonra eski eşi ve 8 arkadaşı tarafından kendisinden yüklü miktarda para istendiğini de iddia ederek, ‘Tehdit’, ‘Hakaret’, ve ‘Şantaj’ suçlamalarıyla eşi ve arkadaşlarından ikinci kez şikayetçi oldu. İ.M. ise eski eşinin şikayetinin ardından, Y.Ç.’ye yönelik uzaklaştırma kararı aldırdı. Y.Ç., eşinin arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığını belirterek, “Evlerine uyuşturucu operasyonu yapıldı, uyuşturucu çıktı. İçicilikten işlem yapıldı, yine serbest kaldılar” dedi.

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"OĞLUMU AÇ BIRAKMIŞLAR! PAVYONA GÖTÜRMÜŞLER"

Y.Ç., kötü bir ortamda olan oğlunu, görüntüleri bularak kurtardığını belirterek, “Bir batağın içindeler. Ben bunların dışarıda gezmelerini değil de tutuklanmalarını istiyorum. Benim oğlumun gözyaşları aktı, oğlumu aç bırakmışlar. Benim oğlumu pavyonlara götürmüşler. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kendi çocuğuna bunu yapan bir anne başkasının çocuğuna ne yapmaz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi. (DHA)

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Zonguldak uyuşturucu Pavyon çocuk

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