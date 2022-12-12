Oğluna park yeri tutan kadın dehşeti yaşadı! Oğlu da ezilme tehlikesi geçirdi

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1903 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın oğlunun aracını park edebilmesi için sokakta bulunan park yerini tuttu. O esnada boş park alanını gören otomobil sürücüsü, aracını oraya park etmek istedi. Kadın, park yerini oğlu için tuttuğunu söyleyerek, otomobil sürücüsüne başka bir yere park etmesini söyledi. Otomobil sürücüsü ile kadın arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, otomobilin sürücüsü, sinirlenerek kadının ayağını arabayla ezip, olay yerinden kaçtı.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

O esnada olay yerine gelen oğlu, kaçan aracı durdurmaya çalışırken, ezilme tehlikesi atlattı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı. Talihsiz kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

