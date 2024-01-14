Oğlunu 7 yıl önce şehit vermişti! Türkiye'nin hafızasına kazınan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti

8 Şubat 2017 tarihinde Suriye’nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evli Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit olmuştu. Oğlunun şehadetinin ardından baba Mehmet Kılıç, "Oğlum şehit olduktan sonra Zeynep Hüma Kılıç ismini verdiğimiz bir de kız çocuğu oldu. Şimdi 2 yaşında. Oğlum vatan ve bayrak için kızını hiç görmedi. Vatan sağolsun" sözleriyle yürekleri dağlamıştı.

ŞEHİT BABASINDAN ACI HABER

üreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak’ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti. Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı. Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi oğlunun üzüntüsüne yeni şehit haberleri de eklenince dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit babası Kılıç’ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü. Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

(İHA)







