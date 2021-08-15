Oğlunun mezarına çıplak ayakla yürüdü: Bu gece yanında yatacağım

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 11 yıl önce evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı'nın (20) annesi Songül Alıcı, oğlunun öldürüldüğü tarih olan 14 Ağustos günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinden Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'na kadar çıplak ayaklarla yürüdü. 7 sanıktan 6'sının beraat etmesine tepki gösteren anne yürüyüş öncesi açıklama yaptı.

"BU GECE OĞLUMUN YANINDA YATACAĞIM"

Anne Songül Alıcı, "14 Ağustos 2010 Ramazan ayının dördüncü günü oğlum burada vuruldu. Davam 11 senedir devam ediyor. Bugün de yıldönümü, bu gece oğlumun yanında yatacağım, 11 senedir çok özledim. Beni duyan annelerden destek istiyorum. Eğer seneye bu zamana kadar adalet yerini bulmazsa bu defa boğaz köprüsüne gideceğim, kararlıyım. Oğlumu asker edemediğim için Türk bayrağını boynuma astım, askeri kapri giydim. Devletten oğlumun adını yaşatmalarını istiyorum. Çıplak ayakla gitmemin sebebi, Aykut hastaneye çıplak ayakla gittiği için ben de bu yolu çıplak ayakla yürüyeceğim" dedi.

SIRTINDA TÜRK BAYRAĞI İLE YOLA ÇIKTI, 3 SAATTE ULAŞTI

Sırtında Türk bayrağı ve üzerinde oğlu Aykut Alıcı'nın fotoğrafı olan kıyafetle yaklaşık 20 kilometrelik yolu 3 saatte yürüyen anne Songül Alıcı, Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda oğlunun mezarı başında bir süre ağıt yaktı. Alıcı, geceyi oğlunun mezarı başında geçireceğini söyledi.

6 SANIK BERAAT ETMİŞTİ

Aykut Alıcı'nın ölümüne ilişkin açılan davada Celal Toprak müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 6 sanık beraat etmişti.

DHA

