OGM'den 'İHA ihalesi' açıklaması! 'Uçuş saat ücretleri dikkate alındığında...'

OGM'den, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan İHA’ların kiralanması hakkında basında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İHA'ların, orman yangınlarının gözetlenmesi, tespiti ile büyüyen ve büyüme eğilimde olan yangınlarda etkin müdahale yapılması amacıyla da kullanıldığı vurgulanarak, "Orman yangınlarına karşı tüm teknolojik kabiliyetimizi kullanmamızın gerekliliği su götürmez bir gerçektir. Başta savunma sanayii ve askeri amaçlar için kullanılan, yüksek teknolojik cihaz ve yazılımlarla donatılmış İHA'lar, orman yangınlarının gözetlenmesi, tespiti ile büyüyen ve büyüme eğilimde olan yangınlarda etkin müdahale yapılması amacıyla da kullanılmaktadır. Türkiye, 2020 yılında ilk kez Bayraktar TB2 ile Avrupa'da İHA'ları orman yangınıyla mücadelede kullanan ilk ülke, dünyada ise 2'nci ülke olmuştur. İHA'larımızı kullanmaya başladığımız 2020 yılından bu yana 3 bin 55 yangın İHA'larımız tarafından tespit edilmiştir. Bunların 1993 adedini Bayraktar TB2 İHA'lar belirlemiştir. Orman Genel Müdürlüğümüz İHA'ların da içinde bulunduğu yüksek teknolojinin kullanımıyla birlikte orman yangınlarına ilk müdahale süresini 40-45 dakikalardan 10 dakikaya düşürmüştür" denildi.

'9 BAYRAKTAR TB2 İHA, OGM ADINA GÖREV YAPIYOR'

1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında kullanılmak üzere 6 İHA kiralanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında ihaleye çıkıldığı kaydedilerek, "İhale süreci kamuoyuna açık şeffaf bir şekilde işlemiştir. İhale sonucunda TUSAŞ'tan 1 adet Aksungur ve BAYKAR'dan 5 Bayraktar TB2 İHA temin edilmiştir. Hizmet alım şartnamelerinde de belirtildiği üzere İHA kiralama fiyatlarına bakım-onarım, yedek parça, personel, haberleşme, konaklama, yakıt ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava meydanı ücretleri gibi tüm masraflar dahildir. Dünyada uçuş/saat performansı ile benzer verilen hizmetler dikkate alındığında benzerlerinin oldukça altında başarılı bir ihale süreci geçirilmiştir. Kiralanan 5 İHA'ya ek olarak BAYKAR tarafından bilabedel konuşlandırılan 4 Bayraktar TB2 İHA ile birlikte toplam olarak 9 Bayraktar TB2 İHA, OGM adına görev yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'BENZERİ UÇUŞ FİYATLARININ ÇOK ALTINDA'

Bayraktar TB2 İHA'ların her birinin günde en az 10 saatten toplamda en az 50 saat uçuş yaparak görev yaptığı belirtilerek, "BAYKAR ile imzalanan sözleşme, uçuş saat ücretleri dikkate alındığında dünyadaki benzeri uçuş hizmetlerinin çok altındadır. Yapılan algı oluşturmaya yönelik haberlerde ima edildiği gibi sözleşme bedeli fahiş olmaktan çok uzaktır. Orman teşkilatımız, güçlü hava ve kara filosu, nitelikli ve kalifiye kahraman orman yangını işçileriyle yangınlarla mücadele ederken; son teknolojik imkanları da kullanmakta, buna sahip olurken de yerli ve milli savunma sanayiimizin kabiliyetlerinden faydalanmaktadır. Cansiperane mücadele eden yangın işçilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teknolojik ekipmanlarla güçlendirmeye devam edeceğiz. Kahraman Orman Teşkilatımız üzerinden; stratejik öneme haiz yerli ve milli savunma sanayiimizin güzide kurumlarını yıpratma girişimlerinin beyhude bir çaba olduğunun bilinmesini isteriz" denildi.

DHA

