OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvurusu başladı mı? İŞKUR OGM işçi alımı 2022 ne zaman yapılacak?

İŞKUR OGM personel alımı binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere itfaiyeci, aşçı, fidanlık işçileri, bahçıvanlar, işletme elektronik bakımcı gibi pozisyonlar için toplamda 5 bin geçici işçi istihdam edilecek. Vatandaşlar, OGM personel alımına dair detayları araştırılıyor. OGM personel alımı başvurusunun nasıl yapıldığını, tarihleri ve başvuru şartlarına dair bilinmesi gereken her şeyi haberimizde sizler için yer verdik...

OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI VE TARİHLERİ

OGM 5 bin işçi alımı detayları yayınlandı. Açık iş ilanları başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak ve belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. OGM işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü veUygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atamasüreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

OGM İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI