OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvurusu başladı mı? İŞKUR OGM işçi alımı 2022 ne zaman yapılacak?

İŞKUR OGM personel alımı binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere itfaiyeci, aşçı, fidanlık işçileri, bahçıvanlar, işletme elektronik bakımcı gibi pozisyonlar için toplamda 5 bin geçici işçi istihdam edilecek. Vatandaşlar, OGM personel alımına dair detayları araştırılıyor. OGM personel alımı başvurusunun nasıl yapıldığını, tarihleri ve başvuru şartlarına dair bilinmesi gereken her şeyi haberimizde sizler için yer verdik...
OGM 5 bin işçi alımı detayları yayınlandı. Açık iş ilanları başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak ve belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını yine İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.
OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. OGM işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü veUygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atamasüreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara sahip olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
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