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Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 08:39 | Son Güncelleme

Edirne'de bir öğrenci evinde çıkan yangında 5 öğrenci dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri öğrencileri balkondan indirirken, yangın da söndürüldü.

Kocasinan Mahallesi'ndeki Buluş Apartmanı'nın ikinci katında, öğrencilerin kaldığı dairede, gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Uyandıklarında evi saran dumanı fark eden 2 öğrenci, balkona çıkarak itfaiye ekiplerini aradı. Gelen itfaiye ekipleri, öğrencileri balkondan indirdi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, söndürüldü.

Evde oturan 2 öğrenci, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü, üst katta kalan ve dumandan etkilenen 3 öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.

Evdeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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(DHA)

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