Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Erdem, Boğaziçi Üniversitesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşerek Andımız’ın okullarda yeniden okutulması için bir dosya sundu. TGB’lilerin sunduğu dosyada, geçen günlerde ortak bildiri yayınlayarak Andımız’ın yeniden okullarda okutulmasını talep eden 173 üniversite topluluğunun açıklaması ve imzacıların yer aldığı belgenin olduğu belirtildi.

SELÇUK'LA GÖRÜŞTÜLER

Etkinlik sonrası yapılan görüşmede TGB’liler, Andımız’ın gerekliliğini Bakan Ziya Selçuk'a aktardı.

TGB Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Şafak Erdem görüşmede, “Andımız; Atatürk’ü, vatanımızı ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma iradesidir. Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği olarak Andımız'ın okullarda yeniden okutulmasını talep farklı siyasi görüşlerden arkadaşlarımızın sesi olduk. Görüyoruz ki Andımız Türk Milletini birleştiriyor. Ülkemizin içinden geçtiği terörle mücadele sürecinde bu birliğe çok ihtiyacı vardır. Andımız'ın okullarda yeniden okutulması bu birliği tesis etme yolunda çok önemli bir adım olacağı fikrindeyiz. Sizlere 173 üniversite topluluğunun imzaladığı ‘Andımız Yeniden Okutulsun’ bildirisini sunuyoruz” dedi.