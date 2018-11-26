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Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

Danıştay’ın 'andımız' kararı uzun süre gündemde kalmıştı. Konu Boğaziçi Üniversitesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un önüne geldi. Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Andımız’ın okullarda yeniden okutulması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü. TGB'li Erdem, "Bakanımız gençliğin andımız talebini saygıyla karşıladı. Gençliğin bu talebinin karşılıksız kalmayacağından eminiz." açıklamasında bulundu.

TGB Genel Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Erdem, Boğaziçi Üniversitesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşerek Andımız’ın okullarda yeniden okutulması için bir dosya sundu. TGB’lilerin sunduğu dosyada, geçen günlerde ortak bildiri yayınlayarak Andımız’ın yeniden okullarda okutulmasını talep eden 173 üniversite topluluğunun açıklaması ve imzacıların yer aldığı belgenin olduğu belirtildi.

SELÇUK'LA GÖRÜŞTÜLER

Etkinlik sonrası yapılan görüşmede TGB’liler, Andımız’ın gerekliliğini Bakan Ziya Selçuk'a aktardı.

TGB Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Şafak Erdem görüşmede, “Andımız; Atatürk’ü, vatanımızı ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma iradesidir. Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği olarak Andımız'ın okullarda yeniden okutulmasını talep farklı siyasi görüşlerden arkadaşlarımızın sesi olduk. Görüyoruz ki Andımız Türk Milletini birleştiriyor. Ülkemizin içinden geçtiği terörle mücadele sürecinde bu birliğe çok ihtiyacı vardır. Andımız'ın okullarda yeniden okutulması bu birliği tesis etme yolunda çok önemli bir adım olacağı fikrindeyiz. Sizlere 173 üniversite topluluğunun imzaladığı ‘Andımız Yeniden Okutulsun’ bildirisini sunuyoruz” dedi.

"BAKANIMIZ TALEBİMİZİ SAYGIYLA KARŞILADI"

TGB Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Şafak Erdem’in sunduğu dosyada, “Ülkemizin özellikle son yıllarda dış güçler tarafından yıpratılmaya ve teslim alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bu saldırıların en önemli hedeflerinden birisi de eğitim sistemimizi bozmak, gençliği milli değerlerden ve bilimsel ölçütlerden uzaklaştırmaktır. Hazırlanan 'Eğitim 2023 Vizyonu’nda' eksiklikler görmekteyiz. Bu gördüğümüz eksiklik, milli kimliğimize sahip çıkmak ve yeni nesillere bu bilinci aktarmanın en büyük aracı olan Andımız’ın yer almamasıdır” ifadeleri yer aldı.

Selçuk ile görüşen TGB Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Şafak Erdem, “Sayın Bakanımıza bizi dikkatle dinlediği için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gençliğin Andımız talebini saygıyla karşıladı. Gençliğin bu talebinin karşılıksız kalmayacağından eminiz. Türkiye Gençlik Birliği olarak Andımız’ın okullarda yeniden okutulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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Türkiye Gençlik Birliği andımız Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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