HABER

Öğrenciler belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 19:04 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki özel bir kolejin çevre kulübü öğrencileri, belediye temizlik işleri ekipleri ile kıyı temizliği yaptı.

Öğrenciler belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki özel bir kolejin çevre kulübü öğrencileri, belediye temizlik işleri ekipleri ile kıyı temizliği yaptı.
Marmaris'te bir özel kolejin çevre kulübüne üye 20 öğrencisi, belediye temizlik işleri ekiplerinden 4 kişi ile birlikte 15 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz Mevkii'nde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Minibüsle saat 16.00'da bölgeye giden öğrenciler, verilen eldivenleri takarak çöp toplamaya başladı. Bir saat süren temizlik çalışmasında çoğunluğu plastik ve cam şişelerden oluşan çöpler toplandı. Balık ağları, balık avlama malzemeleri, bidon, koltuk başları ve sigara izmaritlerinden oluşan bir traktör römorkunu dolduracak atık toplandı. Toplanan çöplerin, yarın Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda farkındalık yaratmak için dövizler ve açılacak afişlerle sergileneceği belirtildi. Öğrenciler de her hafta farklı alanlarda çöp toplayarak farklı caddelerde sergileyeceklerini söyledi.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Çocuklarımız, bizlere gelerek çevre temizliği projelerini anlatarak destek istediler. Bizler de çocuklarımızla beraber kıyı kenar temizliği yaptık. Çıkan atıklar farkındalık yaratmak için meydanlarda sergilenecek" dedi

FOTOĞRAFLI

Öğrenciler belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptıÖğrenciler belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptıÖğrenciler belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptı

Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki... Kızının odasına girdi, öyle bir şeyle karşılaştı ki...
Gümbet Koyu pırıl pırıl olduGümbet Koyu pırıl pırıl oldu
Bakan Pekcan: Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğiz (2)Bakan Pekcan: Fırsatçılık yapanlara izin vermeyeceğiz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.