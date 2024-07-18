Öğrenciler dikkat! Üniversite tercih döneminde bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni resmi web sitesinden yayımladı. Listeyi üniversite mezunlarının iş bulma süresi, en fazla istihdam alanı açan ve kazandıran bölümler şeklinde detaylı bilgiler yer aldı.
Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022'de yüzde 75,1 iken, 2023'te yüzde 75,6'ya yükseldi. Ön lisans mezunları için bu oran 2022'de yüzde 67,3'ten, 2023'te yüzde 67,7'ye çıktığını belirledi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği verilere göre lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler şöyle;
1- Özel Eğitim Öğretmenliği (yüzde 96,2)
2- Tıp (Yüzde 95,3)
3- Dil Ve Konuşma Terapisi (yüzde 93,9)
4- Elektrik Öğretmenliği (yüzde 93,2)
5- Ebelik (yüzde 92,4) olarak belirlendi.
Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması 2013'e göre, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ilk beş alan;
Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler ise;
1- Polis Meslek Eğitimi (yüzde 92,1)
2- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (yüzde 88,7)
3- Endüstriyel Kalıpçılık (yüzde 86,1)
4- Metalurji (yüzde 85,5),
5- Avcılık Ve Yaban Hayatı (yüzde 84,7)
6- Kaynak Teknolojisi (yüzde 84,7) olarak sıralandı.
Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ilk beş alan ise;
Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2022'de 15 ay iken, 2023'te 14,4 aya düştü. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2022'de 16,8 aydan, 2023'te 15,9 aya indi.
İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümleri,
1- Dil ve Konuşma Terapisi (2,3 ay),
2- Tıp (4,2 ay)
3- Özel Eğitim Öğretmenliği (4,2 ay)
4- Eczacılık (5,5 ay)
5- Ebelik (7,3 ay) oldu.
**Ön lisans mezunları arasında ise en kısa iş bulma süresine sahip bölümler;
Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının eğitim alanlarıyla uyumlu mesleklerde çalışma oranı en yüksek olan ilk beş alan;
1- Sağlık ve Refah (yüzde 79,3),
2- İş, Yönetim ve Hukuk (yüzde 79,3),
3- Mühendislik, İmalat ve İnşaat (yüzde 63,9),
4- Eğitim (Yüzde 62,7)
5- Bilişim ve İletişim Teknolojileri (yüzde 59,4) oldu.
En düşük uyum ise yüzde 19,9 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında belirlendi.
Ön lisans mezunları arasında en yüksek uyum oranına sahip alanlar ise;
En düşük uyum oranı yüzde 8,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında görüldü.
1- Pilotaj
2- Matematik mühendisliği
3- Uçak mühendisliği
4- Kontrol ve otomasyon mühendisliği
5- Gemi makineleri işletme mühendisliği
6- Havacılık ve uzay mühendisliği
7- Havacılık elektrik ve elektroniği
8- Uçak bakım ve onarım
9- Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği
10- Elektronik ve haberleşme mühendisliği
11- Elektronik mühendisliği
12- Deniz ulaştırma işletme mühendisliği
13- İşletme mühendisliği
14- Bilgisayar mühendisliği
15- Petrol ve doğalgaz mühendisliği
16- Yazılım mühendisliği
17- Elektrik mühendisliği
18- Bilişim sistemleri mühendisliği
19- Bilişim sistemleri ve teknolojileri
20- Endüstri mühendisliği
21- Fizik mühendisliği
22- Ekonomi
23- Elektronik öğretmenliği
24- Elektrik-elektronik mühendisliği
25- Tıp
26- Aktüerya bilimleri
27- Makine mühendisliği
28- Kimya mühendisliği
29- İmalat mühendisliği
30- Metalurji ve malzeme mühendisliği
31- Otomotiv mühendisliği
32- Mekatronik mühendisliği
33- Uluslararası finans ve bankacılık
34- Sermaye piyasası