Öğrenciler dikkat! Üniversite tercih döneminde bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni resmi web sitesinden yayımladı. Listeyi üniversite mezunlarının iş bulma süresi, en fazla istihdam alanı açan ve kazandıran bölümler şeklinde detaylı bilgiler yer aldı.

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022'de yüzde 75,1 iken, 2023'te yüzde 75,6'ya yükseldi. Ön lisans mezunları için bu oran 2022'de yüzde 67,3'ten, 2023'te yüzde 67,7'ye çıktığını belirledi.

LİSANS DÜZEYİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANINDA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği verilere göre lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler şöyle;

1- Özel Eğitim Öğretmenliği (yüzde 96,2)

2- Tıp (Yüzde 95,3)

3- Dil Ve Konuşma Terapisi (yüzde 93,9)

4- Elektrik Öğretmenliği (yüzde 93,2)

5- Ebelik (yüzde 92,4) olarak belirlendi.

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması 2013'e göre, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ilk beş alan;

Sağlık ve Refah (yüzde 87,4) Mühendislik, İmalat ve İnşaat (yüzde 83,7), Eğitim (yüzde 79,8) Bilişim ve İletişim Teknolojileri (yüzde 79,6) İş, Yönetim ve Hukuk (yüzde 74,8).

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE EN YÜKSEK İSTİHDAMI POLİS MESLEK EĞİTİMİ KARŞILADI

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler ise;

1- Polis Meslek Eğitimi (yüzde 92,1)

2- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (yüzde 88,7)

3- Endüstriyel Kalıpçılık (yüzde 86,1)

4- Metalurji (yüzde 85,5),

5- Avcılık Ve Yaban Hayatı (yüzde 84,7)

6- Kaynak Teknolojisi (yüzde 84,7) olarak sıralandı.

Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ilk beş alan ise;

Mühendislik, İmalat ve İnşaat (yüzde 77,3) Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik (yüzde 71,7) Hizmetler (yüzde 71,0) Bilişim ve İletişim Teknolojileri (yüzde 70,4) Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Veterinerlik (yüzde 69,6) oldu.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ İŞ BULMA SÜRESİNİN EN KISA OLDUĞU BÖLÜM OLDU

Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2022'de 15 ay iken, 2023'te 14,4 aya düştü. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2022'de 16,8 aydan, 2023'te 15,9 aya indi.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümleri,

1- Dil ve Konuşma Terapisi (2,3 ay),

2- Tıp (4,2 ay)

3- Özel Eğitim Öğretmenliği (4,2 ay)

4- Eczacılık (5,5 ay)

5- Ebelik (7,3 ay) oldu.

**Ön lisans mezunları arasında ise en kısa iş bulma süresine sahip bölümler;

Polis Meslek ,Eğitimi (2,9 ay), Optisyenlik (9,0 ay), Aşçılık (10,7 ay), Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (11,6 ay) ve Eczane Hizmetleri (11,9 ay) olarak listelendi.

MESLEK VE EĞİTİM UYUMUNDA EN YÜKSEK ÇALIŞMA ORANI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE OLDU

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının eğitim alanlarıyla uyumlu mesleklerde çalışma oranı en yüksek olan ilk beş alan;

1- Sağlık ve Refah (yüzde 79,3),

2- İş, Yönetim ve Hukuk (yüzde 79,3),

3- Mühendislik, İmalat ve İnşaat (yüzde 63,9),

4- Eğitim (Yüzde 62,7)

5- Bilişim ve İletişim Teknolojileri (yüzde 59,4) oldu.

En düşük uyum ise yüzde 19,9 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında belirlendi.

Ön lisans mezunları arasında en yüksek uyum oranına sahip alanlar ise;



İş, Yönetim ve Hukuk (yüzde 65,6), Mühendislik, İmalat ve İnşaat (yüzde 59,5), Hizmetler (yüzde 57,8), Sağlık ve Refah (yüzde 45,4) Doğa bilimleri, Matematik ve İstatistik (yüzde 44,3) olarak belirlendi.

En düşük uyum oranı yüzde 8,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında görüldü.

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLÜMLER (LİSANS) - 2023

1- Pilotaj

2- Matematik mühendisliği

3- Uçak mühendisliği

4- Kontrol ve otomasyon mühendisliği

5- Gemi makineleri işletme mühendisliği

6- Havacılık ve uzay mühendisliği

7- Havacılık elektrik ve elektroniği

8- Uçak bakım ve onarım

9- Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği

10- Elektronik ve haberleşme mühendisliği

11- Elektronik mühendisliği

12- Deniz ulaştırma işletme mühendisliği

13- İşletme mühendisliği

14- Bilgisayar mühendisliği

15- Petrol ve doğalgaz mühendisliği

16- Yazılım mühendisliği

17- Elektrik mühendisliği

18- Bilişim sistemleri mühendisliği

19- Bilişim sistemleri ve teknolojileri

20- Endüstri mühendisliği

21- Fizik mühendisliği

22- Ekonomi

23- Elektronik öğretmenliği

24- Elektrik-elektronik mühendisliği

25- Tıp

26- Aktüerya bilimleri

27- Makine mühendisliği

28- Kimya mühendisliği

29- İmalat mühendisliği

30- Metalurji ve malzeme mühendisliği

31- Otomotiv mühendisliği

32- Mekatronik mühendisliği

33- Uluslararası finans ve bankacılık

34- Sermaye piyasası