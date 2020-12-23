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Öğrenciler, köylerinde internet çekmediği için battaniye alıp köy dışına çıkıyor

23.12.2020 23:26 | Son Güncelleme:
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Öğrenciler, köylerinde internet çekmediği için battaniye alıp köy dışına çıkıyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan üniversite öğrencileri Merve Kozan ve Erkan Polat, köylerinde internet çekmediği için uzaktan eğitime bağlanmak için evlerinden uzak bir noktada dışarıda canlı derse girmek zorunda kalıyorlar.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle eğitimde yüzyüze eğitime verilen aranın ardından öğrenciler uzaktan eğitim ile derslerine devam ediyor. Ancak Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler Mahallesinde yaşayan üniversite 4. Sınıf öğrencisi Merve Kozan ile üniversite 2. Sınıf okuyan Erkan Polat için bu hiçte kolay olmuyor.

HER GÜN EVDEN ÇIKIYORLAR

Köylerinde internetin çekmemesi nedeniyle her gün evlerinden yüzlerce metre uzaklıkta bir noktaya gitmek zorunda kalan öğrenciler, burada üzerlerine attıkları battaniyelerle soğuk kış günlerinde canlı derslerine girmek için uğraşıyorlar. Kırıkkale Üniversitesi’nde İçmimarlık bölümünde son yılını okuyan 21 yaşındaki Merve Kozan, kar yağışının olduğu bugünlerde, dersinin olduğu saatlerde köyde internetin çok az çektiği bir noktaya giderek eğitimini sürdürmeye çalışıyor. Her gün evden üzerine kat kat elbiseler giyerek çıkan Merve Kozan, üniversiteden bu yıl mezun olması için bu zorluklara katlandığını söylüyor. Köyün genelinde şebekeler çekmediği için sadece evlerine uzak bir noktada da az da olsa internetin gelip gittiğini söyleyen Kozan, “Zorda olsa gelip derslerime girmek için uğraşıyorum. Bugünlerde kış iyice bastırdı, yaz olsa yine idare edilirdi ama şuanda kat kat giyinerek dışarıda eğitimimi sürdürmeye çalışıyorum” dedi. Yaşadıkları internet sorunu nedeniyle başvuruda bulunduklarını ancak çözüm bulunamadığını anlatan Kozan, "Sesimizi duysunlar, bu yıl artık mezun olamayacağımı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

"OKULUM UZAYACAK"

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünde 2’inci sınıf okuyan 21 yaşındaki Hakan Polat da, arkadaşı Merve gibi internetin zayıf çektiği uzak bir noktaya her gün gelerek derse girmeye çalışıyor. Sağlık çalışanlarından sonra pandeminin en çok öğrencileri etkilediğini ifade eden Polat, “Geçen gün zorda olsa uzaktan eğitime bağlandım, Online sınavımız vardı. Şebeke gidip geldiği için zar zor 9 soruyu çözdüm ve 40 puan aldım. Finalde yüksek puan alamadığım durumda bu dönem okulum uzayacak” diye konuştu.

Kış nedeniyle şuan da nüfusu yaklaşık 90 kişi olan köyde, birçok öğrenci de aynı şekilde eğitimlerinden mahrum kalırken Erzincan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat ölümünden mezun olan 23 yaşındaki Gülhanım Kozan da aynı sıkıntıdan mağdur. KPSS’ye hazırlanan ancak internetin çekmemesi nedeniyle ders çalışamayan üniversite mezunu genç kızda, diğer öğrenciler gibi köyde internetin çektiği noktaya giderek sınava hazırlanıyor. (İHA)

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