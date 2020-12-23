Öğrenciler, köylerinde internet çekmediği için battaniye alıp köy dışına çıkıyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle eğitimde yüzyüze eğitime verilen aranın ardından öğrenciler uzaktan eğitim ile derslerine devam ediyor. Ancak Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler Mahallesinde yaşayan üniversite 4. Sınıf öğrencisi Merve Kozan ile üniversite 2. Sınıf okuyan Erkan Polat için bu hiçte kolay olmuyor.

HER GÜN EVDEN ÇIKIYORLAR

Köylerinde internetin çekmemesi nedeniyle her gün evlerinden yüzlerce metre uzaklıkta bir noktaya gitmek zorunda kalan öğrenciler, burada üzerlerine attıkları battaniyelerle soğuk kış günlerinde canlı derslerine girmek için uğraşıyorlar. Kırıkkale Üniversitesi’nde İçmimarlık bölümünde son yılını okuyan 21 yaşındaki Merve Kozan, kar yağışının olduğu bugünlerde, dersinin olduğu saatlerde köyde internetin çok az çektiği bir noktaya giderek eğitimini sürdürmeye çalışıyor. Her gün evden üzerine kat kat elbiseler giyerek çıkan Merve Kozan, üniversiteden bu yıl mezun olması için bu zorluklara katlandığını söylüyor. Köyün genelinde şebekeler çekmediği için sadece evlerine uzak bir noktada da az da olsa internetin gelip gittiğini söyleyen Kozan, “Zorda olsa gelip derslerime girmek için uğraşıyorum. Bugünlerde kış iyice bastırdı, yaz olsa yine idare edilirdi ama şuanda kat kat giyinerek dışarıda eğitimimi sürdürmeye çalışıyorum” dedi. Yaşadıkları internet sorunu nedeniyle başvuruda bulunduklarını ancak çözüm bulunamadığını anlatan Kozan, "Sesimizi duysunlar, bu yıl artık mezun olamayacağımı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.