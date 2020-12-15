Öğrencilere karne verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı! Öğrencilere karne nasıl verilecek?

Çok sayıda öğrenci ve velinin koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin ardından en çok merak ettiği konulardan bir tanesi öğrencilere karne verilecek mi sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Peki, tek sınav mı olacak? Öğrencilere karne nasıl verilecek? İşte detaylar...
Bakan Selçuk, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas halinde olduklarını ve öğrencileri bu dönemde izlediklerini, kurumlarla değerlendirmeleri yaptıklarını belirtti. Okulların açılmasını istediklerini ancak duruma bakılacağını söyleyen Bakan Selçuk, muhtemel senaryoların değerlendirilmesinin ardından okul kararı verileceğini aktardı. Öğrenci ve veliler tarafından okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.
“4 Ocak bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin” açıklamasının hatırlatılmasının üzerine Bakan Selçuk, "Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli." ifadelerini kullandı. "Bütün bunlara baktığımızda 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz." diyen Selçuk, tüm olasılıkların dikkate alındığını ve ardından bir karar sürecinin ortaya çıktığını anlattı. Bakan Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada çocukların eline basılı karne vermek istediklerinin altını çizdi ve takvimin değişmesi ihtimaliyle ilgili hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Selçuk; "Şu andaki gidişimiz, değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık." şeklinde açıklama yaptı. Bakan Selçuk konuyla ilgili olarak “22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sınavların yüz yüze yapılmasına dair gelen soru üzerine Bakan Selçuk, yüz yüze birinci sınavların çok büyük ölçüde bittiğini ve kısmen bir eksik bulunduğunu ancak kalanlar için de zaten tek bir sınav yapılacağını anlattı. Bunun haricinde performans ve proje ile alakalı eğitim-öğretim yılının başında sürecin zaten başladığını ve bununla alakalı bir problemin bulunmadığını aktardı.
Yüz yüze sınavı eksik kalan öğrencilerle ilgili salgının seyrine bağlı olarak, dönem içinde grup ve günlere ayırarak sınavların yapılabileceğini ya da iş takviminde değişikliklerin söz konusu olabileceğini belirten Selçuk, bunların hepsine hazır olduklarını vurguladı. Şimdi öğrenciler yüz yüze eğitim ne zaman olacak konusunda da araştırmalar yapıyor.
TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda da açıklamalar yaptı. Tüm konuların salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacağını ifade eden Selçuk, "Burada bizim için esas olan yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum