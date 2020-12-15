Öğrencilere karne verilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı! Öğrencilere karne nasıl verilecek?

Çok sayıda öğrenci ve velinin koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin ardından en çok merak ettiği konulardan bir tanesi öğrencilere karne verilecek mi sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Peki, tek sınav mı olacak? Öğrencilere karne nasıl verilecek? İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERE KARNE VERİLECEK Mİ?

Bakan Selçuk, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas halinde olduklarını ve öğrencileri bu dönemde izlediklerini, kurumlarla değerlendirmeleri yaptıklarını belirtti. Okulların açılmasını istediklerini ancak duruma bakılacağını söyleyen Bakan Selçuk, muhtemel senaryoların değerlendirilmesinin ardından okul kararı verileceğini aktardı. Öğrenci ve veliler tarafından okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

“4 Ocak bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin” açıklamasının hatırlatılmasının üzerine Bakan Selçuk, "Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli." ifadelerini kullandı. "Bütün bunlara baktığımızda 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz." diyen Selçuk, tüm olasılıkların dikkate alındığını ve ardından bir karar sürecinin ortaya çıktığını anlattı. Bakan Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz." dedi.