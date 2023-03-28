Öğrencilere serviste temizlik dayağı kamerada! Sosyal medya ayağa kalktı

Dehşete düşüren olay Küçükçekmece’de bulunan bir ortaokulun servisinde bugün gerçekleşti. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı. Bunu gören servis şoförü önce çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananları serviste bulunan diğer çocuklar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler de elinde sopayla çocuklara bağıran adam, sopayla defalarca vuruyor.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.

İHA

