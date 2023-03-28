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  4. Öğrencilere serviste temizlik dayağı kamerada! Sosyal medya ayağa kalktı

Öğrencilere serviste temizlik dayağı kamerada! Sosyal medya ayağa kalktı

28.03.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Servis şoförü A.H., öğrencileri yerleri kirlettiği gerekçesiyle sopayla dövdü. O anlar öğrencilerin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyaya ayağa kaldıran görüntüler sonrası polis olayla ilgili harekete geçti. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay Küçükçekmece’de bulunan bir ortaokulun servisinde bugün gerçekleşti. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı. Bunu gören servis şoförü önce çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananları serviste bulunan diğer çocuklar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler de elinde sopayla çocuklara bağıran adam, sopayla defalarca vuruyor.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece dayak öğrenci servisi

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