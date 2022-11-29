HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Öğrencilerin okuldaki müzikli provasından rahatsız oldu... Kurşun yağdırdı! Bir ülke bu olayla çalkalanıyor

Öğrencilerin okuldaki müzikli provasından rahatsız oldu... Kurşun yağdırdı! Bir ülke bu olayla çalkalanıyor

29.11.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da öğrencilerin yaptığı provanın gürültüsünden rahatsız olan bir kişi, evinin karşısındaki ilkokula 18 el ateş etti.

Öğrencilerin okuldaki müzikli provasından rahatsız oldu... Kurşun yağdırdı! Bir ülke bu olayla çalkalanıyor

Tayland’ın Ranong eyaletinde yer alan Ming Xin adlı ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde bir grup öğrencinin müzik eşliğinde yaptığı provadan rahatsız olan bir kişi, ilkokula 18 el ateş etti.

5dd45156-3e83-4be3-aff7-dc0757b94106

YARALANMA VE CAN KAYBI OLMADI

Bahçede prova yapan öğrencilerin silah seslerinin ardından okul binasına kaçması ile herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, saldırının ardından okula polis çağrıldı.

08c930b2-7579-4772-a1fb-36061adecd8c

"KORKUTMAK İÇİN YAPTIM"

Silahlı saldırganın okulun karşısındaki binada yaşadığı ve gözaltına alındığı aktarıldı. 43 yaşındaki Wutthiphong isimli saldırgan polise verdiği ilk ifadesinde, gürültüden rahatsız olduğunu ve öğrencileri hedef almadığını, yalnızca onları korkutmak amacıyla ateş açtığını belirtti.

36c540f9-4705-42c1-892b-8c8aacc800e0

Sahanda yumurta o ülkeyi ikiye böldü! Plastik ambalajda satılıyor Sahanda yumurta o ülkeyi ikiye böldü! Plastik ambalajda satılıyor

Ranong Polis Şefi Cherdphong Chiewpreecha olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, saldırganın ise cinayete teşebbüs suçundan yargılanmak üzere tutuklandığını belirtti. Saldırganın evinde yapılan aramada 2 adet silah ve 1 adet tüfek ele geçirildiği aktarılarak, saldırganın silah ruhsatının iptal edildiği açıklandı.

862aca4f-28ac-4a8d-9fb3-701eae8b932a

Saldırının ardından dün sabah okula gelen öğrencileri, Ranong Vali Yardımcısı Piyapong Chuwong ve bölge polis ekipleri karşılarken, yaşanan olayla ilgili öğrencilere ve velilere bilgilendirme yapıldı. (İHA)

835a9798-fe96-4f9e-9388-d2b0604c6c3d

ae37893c-abfb-44c2-bcf2-17ff64bfc804

bf515ecc-0b6a-48ff-80f9-fbba3ddb84ca

f1d6258e-eac5-4044-9334-46af5b9e8784

f61b72ce-a6cb-4fb4-adbe-4cbcb02bbe97

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem!Ege açıklarında 5 büyüklüğünde deprem!
Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdüBu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü
Kız yurdunda doğum günü kutlaması zehroldu! Ölü hayvan şoku: "Arkadaşlarımız kustu"Kız yurdunda doğum günü kutlaması zehroldu! Ölü hayvan şoku: "Arkadaşlarımız kustu"
Anahtar Kelimeler:
Tayland

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Cinayeti itiraf etmişlerdi... Tutuklandılar

Cinayeti itiraf etmişlerdi... Tutuklandılar

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.