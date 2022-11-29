Öğrencilerin okuldaki müzikli provasından rahatsız oldu... Kurşun yağdırdı! Bir ülke bu olayla çalkalanıyor

Tayland’ın Ranong eyaletinde yer alan Ming Xin adlı ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde bir grup öğrencinin müzik eşliğinde yaptığı provadan rahatsız olan bir kişi, ilkokula 18 el ateş etti.

YARALANMA VE CAN KAYBI OLMADI

Bahçede prova yapan öğrencilerin silah seslerinin ardından okul binasına kaçması ile herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, saldırının ardından okula polis çağrıldı.

"KORKUTMAK İÇİN YAPTIM"

Silahlı saldırganın okulun karşısındaki binada yaşadığı ve gözaltına alındığı aktarıldı. 43 yaşındaki Wutthiphong isimli saldırgan polise verdiği ilk ifadesinde, gürültüden rahatsız olduğunu ve öğrencileri hedef almadığını, yalnızca onları korkutmak amacıyla ateş açtığını belirtti.

Ranong Polis Şefi Cherdphong Chiewpreecha olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, saldırganın ise cinayete teşebbüs suçundan yargılanmak üzere tutuklandığını belirtti. Saldırganın evinde yapılan aramada 2 adet silah ve 1 adet tüfek ele geçirildiği aktarılarak, saldırganın silah ruhsatının iptal edildiği açıklandı.

Saldırının ardından dün sabah okula gelen öğrencileri, Ranong Vali Yardımcısı Piyapong Chuwong ve bölge polis ekipleri karşılarken, yaşanan olayla ilgili öğrencilere ve velilere bilgilendirme yapıldı. (İHA)



