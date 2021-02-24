HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Öğretmen atamaları son durum 2021... 20 bin öğretmen ataması olacak! Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

Öğretmen atamaları son durum 2021... 20 bin öğretmen ataması olacak! Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

24.02.2021 08:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Öğretmen atamaları son durum 2021... 20 bin öğretmen ataması olacak! Öğretmen atama tarihleri, açık kadro sayısı, branşlar belli mi?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yapmıştı. Sağlık ve güvenlik personeli alımları da beklenirken, MEB personel alımları ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu araştırıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde 23 Şubat'ta geldi. Peki hangi branşlarda öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti. KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı son dakika MEB öğretmen atamaları 2021 duyurusu bekliyordu. Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamalarda 2021 yılı için yaklaşık 65 bin memur alınacağına dair açıklama yapılmıştı. 2021 yılına girmeden başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı alımlar yapmaya başladı. Binlerce öğretmen adayı bakanlıkların alımları devam ederken MEB öğretmen atamaları ne zaman yapacak, 2021 öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yapmıştı. 2021 öğretmen atama takvimi için detayını da paylaşan Bakan Selçuk'un açıklamaları haberimizde.Peki öğretmen atamaları tarihleri ne zaman başlayacak? İşte güncel öğretmen atamaları gelişmeleri...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 bin öğretmene atama müjdesiSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 bin öğretmene atama müjdesi

SON DAKİKA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bu okulları şehrimize kazandıran MEB ve hayırseverlerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Ankara'da 7 bin 541 yeni derslikle toplam derslik sayımız 49 bin 700 ulaştırmış bulunuyoruz. Yeni dersliklerle 184 okulumuz daha tekli eğitime geçecektir. Böylece tekli eğitime geçme oranı yüzde 95'e yükselecektir.

BAKAN SELÇUK ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİNİ AÇIKLAMIŞTI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz ay TRT Kürdi'de konuk olarak yer aldı. Öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklaması yapan Bakan Selçuk müjdeyi vermişti. 2021 öğretmen atama takvimini açıklayan Selçuk, atamaların ihtiyaç duyulan kadrolara göre dağılımının olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi. Öğretmen atamaları tarihi ne zaman başlayacak sorusu için ise yakın bir zamanda yapılacağını belirtmişti. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN, TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bakan Selçuk yaptığı son açıklamasında, öğretmen atama tarihlerinin ne zaman olacağına dair görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sonuçların kısa zamanda netleşmesini ümit ettiklerini söylemişti. Bakan Selçuk, öğretmen atama takviminin her yıl değiştiğini belirterek, net bir tarih veremediklerini fakat atamaların yakın bir tarihte yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da atama tarihlerine ilişkin bir açıklama yapmadı.

138 BİN AÇIK ÖĞRETMEN KADROSU VAR

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Koronavirüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı bulunuyordu. Sayıştayın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor. Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak merak eden adaylar, dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyordu.

MEB'den net atama tarihleri ilişkin karar geldiğinde haberimizde yer veriyor olacağız.
Peki 2021 yılında kaç bin öğretmen ataması olacak? Hangi branşlardan öğretmen ataması yapılacak?

2021'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

Bakan Selçuk açıklamasında, kaç bin öğretmen atanacak sorusuna ise ihtiyaç doğrultusunda toplam kadro ihtiyacı ile belirleneceğini açıkladı. 2021 yılı öğretmen atamaları için sorulan sorulardan birisi de kaç bin öğretmen atacağı sorusu. Yukarıda belirttiğimiz gibi Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılının ilk ayları içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Şubat tarihinde yapılan açıklamasında 20 bin atama yapılacağı bildirildi. Peki öğretmen ataması branş sayısı açıklandı mı?

BAKAN SELÇUK'UN ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk öğretmen kadro ihtiyacı ve branş sayısı için şöyle konuştu;

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ SAYISI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı. Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretemen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor. Peki 2020 yılında kaç öğretmen atandı? 2020'de hangi branştan kaç öğretmen alındı?

2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

2021 yılı ilk aylarında atama bekleyen adaylar, 2020 yılından ençok atama yapılan branş sıralamasını araştırmaya başlandı. 2021 yılının başlarında açıklama bekleyen adaylar, atama açıklamasının hemen ardından başövuruların da yapılmasını öngörüyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
AÖF kayıt yenileme ücreti ve günleri belli oldu!AÖF kayıt yenileme ücreti ve günleri belli oldu!
Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

47 ilde operasyonlar başladı

47 ilde operasyonlar başladı

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF 2. dönem kayıtları ne zaman yenilecek? AÖF Bahar Dönemi ders seçme tarihi!

AÖF kayıt yenileme ücreti ve günleri belli oldu!

1 Mart’ta hangi sınıflar için okullar açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

1 Mart’ta hangi sınıflar için okullar açılıyor?

AUZEF 2. dönem kayıt yenileme tarihi 2021: AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

2021 AÖF Bahar Dönemi sınavları online/çevrimiçi mi yapılacak? AÖF 2. Dönem sınavları sınav merkezlerinde yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

AÖF sınavları online mı yapılacak?

YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Başvurular ne zaman bitiyor? Ücret hangi bankaya yatırılacak? YKS ücreti 2021

YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte son tarih

İOKBS bursluluk başvurusu 2021... İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihi!

MEB bursluluk sınavı başvuruları bitiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.