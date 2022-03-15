Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer açıkladı! 2022 MEB öğretmen atamasında son durum!

Öğretmen ataması hakkındaki son gelişmeler merak edilmeye başlandı. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili açıklama bulundu. Peki 2022 MEB öğretmen ataması ne zaman gerçekleşecek?

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması hakkında açıklamalarda bulundu. Bu seneyapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız." ifadelerini kullandı.

"ATAMA OLACAK"

Özer ayrıca "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamasına dair detaylar henüz kesinlik kazanmadı. Ancak konuyla ilgili yeni ve güncel bilgiler geldikçe sayfamızda yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Atama takvimi ile birlikte kadro ve branş dağılımı kesinlik kazanmış olacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olmuştu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrılmıştı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlenmişti.



