Öğretmen il dışı atama/tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB öğretmen il dışı atama sonuç ekranı

Öğretmen il dışı tayin sonuçları için Milli Eğitim Bakanlanlığı'ndan son dakika açıklaması yapılacak. 25 - 29 Temmuz tarihleri arasında il dışı tayin başvurusu yapan öğretmenler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir? MEBBİS Öğretmen il dışı atama sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ÖĞRETMEN İL DIŞLI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) açıklanacak. Tayin sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Yapılan açıklamaya göre; ilişik kesme 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla gerçekleştirilecek.

Tayin başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

ÖĞRETMEN ATAMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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