HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

01.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. Temmuz ayında alınan başvurular sonrası birçok kişi internette "Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?", "İller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilir?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları için Milli Eğitim Bakanlanlığı'ndan son dakika açıklaması yapılacak. 25 - 29 Temmuz tarihleri arasında il dışı tayin başvurusu yapan öğretmenler için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bilindiği üzere ilişik kesme 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla yapılacak. Peki Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İller arası yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir? MEBBİS Öğretmen il dışı atama sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

ÖĞRETMEN İL DIŞLI TAYİN SONUÇLARI SAAT KAÇTA ÇAIKLANACAK?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) açıklanacak.

Yapılan açıklamaya göre; ilişik kesme 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla gerçekleştirilecek.

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Ünlü bir firma için üretildi, içinden çıkan şoke ettiSosyal medya bunu konuşuyor! Ünlü bir firma için üretildi, içinden çıkan şoke etti
Balkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırızBalkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırız
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı il dışı il dışı atama il dışı atama sonuçları meb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Pasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlar

Pasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.