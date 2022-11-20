Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı, sürpriz yapıp telefonunu çıkardı ama bunu kendisi de beklemiyordu, 100 bin atama sözü verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi. İYİ Parti lideri Akşener, kürsüde konuşma yaptığı sırada bir sürpriz yaparak telefonunu çıkarttı ve Öğretmen Marşı'nı açtı. Salondakilerin de aynı marşı sürpriz yapmak için hazırladıklarını öğrenen Akşener, gözyaşlarını tutamadı ve ağlamay başladı. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

KÜRSÜDE BİR ANDA TELEFONUNU ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki "Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması'na katıldı. Öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Akşener, konuşmasının sonuna doğru bir sürpriz yaptı.

MERAL AKŞENER, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kürsüde bir anda cep telefonunu çıkartan Akşener, Öğretmen Marşı'nı açarak mikrofondan dinletti. Marş çalarken, salondakiler ona eşlik etmeye başladığı sırada duygusal anlar yaşayan Akşener gözyaşlarını tutamadı.

Akşener, salondakileri de sahneye davet ederek birlikte marş okudu.

SÜRPRİZ YAPTI AMA BUNU KENDİSİ DE BEKLEMİYORDU

Salondakiler ise Akşener'e aynı marşı daha önce çalıştıklarını ve kendisine sürpriz yapmak istediklerini ancak asıl sürprizin kendilerine yapıldığını söyledi.

"VALLAHİ HABERİM YOKTU"

Akşener de "Bana sürpriz yapılmış ama vallahi haberim yoktu. Ben de sürpriz yapayım dedim" diye konuştu.

Akşener'in duygusal anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Öğretmen Marşı'nın sözleri şöyle:

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,

Nura doğru can atan Türk genciyiz.

Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;

Korku bilmez soyumuz.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Candan açtık cehle karşı bir savaş,

Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!

Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;

Durma durma koş.

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;

Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

Öte yandan program sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan Akşener, 100 bin öğretmen ataması sözü verdi.

Akşener yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"4 gün sonra herkes sadece 1 günlüğüne öğretmenlerimizin değerini ve önemini konuşacak.

Ama atanamayan öğretmenlerimizin derdi yine görülmeyecek, sesi yine duyulmayacak.

Söz veriyoruz;

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 bin öğretmenimizin atamasını biz yapacağız!"





