HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Öğretmenden hayat kurtaran müdahale! Boğazına şeker kaçan öğrenci ölümden döndü

Öğretmenden hayat kurtaran müdahale! Boğazına şeker kaçan öğrenci ölümden döndü

27.05.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta okulda nefes borusuna şeker kaçan 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sınıf öğretmeninin uyguladığı ‘heimlich manevrası’ olarak bilinen ilk yardım tekniğiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Vali Adil Yazar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Berat’ın beslenme sırasında nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf’un yere yığıldığını gören sınıf arkadaşı, durumu koşarak öğretmenine bildirdi. Merdivenleri koşarak çıkan öğretmen Gökhan Yılmaz, Yusuf’un ağzını kontrol ederek ‘heimlich manevrası’ ile şekerin bulunduğu bölgeden dışarı atılmasını sağladı. Yaşanan olay okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz, yanına koşarak gelen bir öğrencinin, arkadaşının boğazına şeker kaçtığını söylemesi üzerine koşarak öğrenciye yetiştiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığından aldığı ilk yardım eğitimiyle ilk önce öğrencinin ağzını kontrol ettiğini belirten Yılmaz, “Öğrencinin ağzını kontrol ettikten sonra heimlich manevrasıyla çocuğumuzun nefes borusuna kaçan şekeri çıkarttım. Mutluyum. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi. Ailesine de haber verdik. Evde çocuklarımıza nasıl bakıyorsak, görev yaptığımız okulda da o hassasiyetle çocuklarımıza bakıyoruz. Bu gibi ilk yardım müdahalelerini bilmemiz gerekiyor” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı rengin nedeni belli olduKırmızı rengin nedeni belli oldu
Gaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktıGaziantep'te facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı
Cinsel istismarda bulundu! Skandal savunmaCinsel istismarda bulundu! Skandal savunma
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Korkunç kazada kahreden detay

Korkunç kazada kahreden detay

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

İnternetten sipariş verip kahveyle içti! Kan donduran intihar

İnternetten sipariş verip kahveyle içti! Kan donduran intihar

İlginizi Çekebilir

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Mutlaka deneyin: Yumurta sirkeli suda bekletilirse ne olur?

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.