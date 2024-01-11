HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! Savunması 'pes' dedirtti: 'Suç olduğunu bilmiyordum'

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! Savunması 'pes' dedirtti: 'Suç olduğunu bilmiyordum'

11.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da özel okulda yabancı dil öğretmeni olarak çalışan S.Y. (38), sınavından 100 tam puan aldığı için ödül olarak kahve ikram etme bahanesiyle evine davet ettiği kız öğrencisi Ö.K.'ya (14) cinsel istismarda bulundu. Ö.K.'nin ailesi, S.Y.’nin kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu, cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini belirledi. S.Y., ‘cinsel istismar’dan 10 yıl, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan ise 2,5 yıl olmak üzere toplam 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! Savunması 'pes' dedirtti: 'Suç olduğunu bilmiyordum'

Bursa'da, özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y., sınavından 100 tam puan alan öğrencilerine, ödül olarak kahve ısmarlama sözü verdi. S.Y., 16 Haziran'da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.'yi, evine davet etti. Eşinden boşanan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve şarap içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile öğrencisi arasındaki iletişim, daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle devam etti.

c9f4fa9c71debe76ffd7dd7964838fe7

AİLESİ CEP TELEFONUNDA FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ

Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi, cep telefonunu alıp konuştuğu kişileri ve telefonunun fotoğraf galerisini inceledi. Aile, öğretmen S.Y.’nin kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu, birbirine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini belirledi. Ö.K.'nin telefonundan S.Y.'ye mesaj atan aile fertleri, bir kafede buluşmak istedi. Belirlenen kafeye kızlarıyla giden aile burada bekleyen öğretmen ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbedenin ardından aile bireyleri, öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı.

8e7e7f19ba83b80454a00e959798dc1c

‘BANA YAŞINI SÖYLEMEDİ’

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturması sonunda hakkında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan S.Y., savunmasında, “Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti" dedi.

S.Y.’nin avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisinin yaşını bilmesinin mümkün olmadığını belirtip, “Müvekkilim, Ö.K.’nin yaşı konusunda hataya düşmüştür. 16 yaşında olduğunu bilerek hareket etmiştir. 14 yaş 11 aylık olan Ö.K.’nin, öğretmenine göndermiş olduğu fotoğraflarda 15 yaşından büyük gösterdiği açıktır. Ayrıca bu ilişkide zorlama yoktur. Müvekkilim sadece bir aylık bir süreyle ilgili olarak yüklenen suçtan yargılanmaktadır. Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı” diyerek beraatini talep etti.

CEP TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER İÇİN DE DAVA AÇILDI

Yargılama devam ederken, cep telefonunda kız öğrencisine ait cinsel içerikli mesaj, görüntü ve fotoğraflar bulunan tutuklu sanık hakkında, genel ahlaka karşı suçlar kapsamındaki ‘müstehcenlik' suçundan da 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dosya, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilirken, S.Y., öğrencisinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği cinsel içerikli fotoğraf ve mesajların cep telefonunda kayıtlı kalmasının suç olduğunu bilmediğini iddia etti.

Sanık avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin, öğrencisine ait görüntü ve fotoğraflarını, cep telefonunda tutmasının suç olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını belirterek, ayrıca bu fotoğraf ve görüntüleri öğrencisinin kendi rızasıyla gönderdiğini söyledi.

‘SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, BERAATİMİ İSTİYORUM’

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık S.Y. ile öğrencinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. S.Y. son savunmasında da önceki ifadelerini tekrarlayarak, “Mesaj ve görüntülerin suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem hemen silerdim. Ayrıca öğrencimin yaşının 14'ten büyük olduğunu düşünüyordum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü S.Y.'ye, ‘cinsel istismar’ suçundan 10 yıl, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan da 2,5 yıl olmak üzere toplam 12,5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. S.Y.’ye ‘müstehcen görüntüleri depolama’ suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Zan kendisine gelen teklifi canlı yayında duyurdu: "Cin gibi siyasetçi, hemen aramış"Gökhan Zan kendisine gelen teklifi canlı yayında duyurdu: "Cin gibi siyasetçi, hemen aramış"
DEM Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili kulisleri karıştıran iddia! Başak Demirtaş açıklaması…DEM Parti’nin İstanbul adayı ile ilgili kulisleri karıştıran iddia! Başak Demirtaş açıklaması…
Samsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayınSamsung telefonlar, Puma ve Adidas ayakkabılar ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Öğretmen Bursa öğrenci
En Çok Okunan Haberler
SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

Kurtlar Vadisi'nde 'Epstein' detayı! Herkes o sahneyi konuşuyor

Kurtlar Vadisi'nde 'Epstein' detayı! Herkes o sahneyi konuşuyor

CHP'nin adayı tartışma konusu oldu! Eren Erdem alay etti, o gazeteci 'İstanbul'da sandığa gitmem' dedi

CHP'nin adayı tartışma konusu oldu! Eren Erdem alay etti, o gazeteci 'İstanbul'da sandığa gitmem' dedi

İsveç'te 200 yıl sonra 'savaş' sesleri! Herkes şaşkın

İsveç'te 200 yıl sonra 'savaş' sesleri! Herkes şaşkın

Vahşetin detayları belli oldu!

Vahşetin detayları belli oldu!

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

CHP'de Eskişehir sürprizi! Yılmaz Büyükerşen'in yerine o isim aday gösterildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.