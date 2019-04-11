İSTANBUL, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine, eğitim alanında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirmelerine destek olmak amacı ile Avcılar Kaymakamlığı ve Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde Türkiye çapında alanında uzman akademisyenlerin ve katılımcıların sunumlarının bulunduğu ilçe öğretmenlerine yönelik bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Öğretmene Değer Hayata Değer Sempozyumu’ başladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyum, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

“ÖĞRETMENLERİN GELİŞİMİNE ÖNEM VERİYORUZ”

İstanbul Gelişim Üniversitesi çatısı altında gerçekleşen sempozyumdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine çok önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu: