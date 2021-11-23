Öğretmenler Günü'ne az bir zaman kala öğrendiler sürpriz hazırlığına başladı. Öğretmenler Günü'nde öğretmenler için şiir okunur, onlara hediye verilir. Öğretmenler Günü 1981'den beri kutlanıyor. Peki Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü tatil mi? İşte merak edilenler...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü bazı ülkelerde 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanır. 5 Ekim, 1966'da Paris’te yapılan “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Öğretmenler Günü bu sene 24 Kasım Çarşamba günü kutlanacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

24 Kasım Çarşamba Öğretmenler Günü resmi tatil değil. Bu sebeple okullar yarım veya tam gün kapalı olmayacak. Normal ders saatlerinde ders işlenecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye’de her sene 24 Kasım, Öğretmenler Günü kutlanıyor. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981'den beri 24 Kasım'da kutlanıyor.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981'de onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

