Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okul var mı? Resmi Gazete 24 Kasım mevzuatı!

24 kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Çok sayıda ülkede 1994’ten bu yana her sene 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlansa da Türkiye'de Öğretmenler Günü 24 Kasım'dır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatiller arasında yer almamaktadır.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil değildir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır.

Konuya ilişkin yayımlanan mevzuat şu şekildedir:

"Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir."

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN BERİ KUTLANIYOR?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKUL VAR MI?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olmadığı için okullarda ders işlenecektir.

RESMİ TATİLLER

Resmi bayramlar:

(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır: