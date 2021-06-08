Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru şartları belli oldu! | 2021 MEB il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin il içi atama takvimi resmen paylaşıldı. İl içi atama için öğretmenlerin başvuru şartlarının detayları da başvuru kılavuzunda açıklandı. Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz’da başlıyor.
MEB RESMEN AÇIKLADI!
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. MEB il içi yer değiştirme atama takvimi de belli oldu.
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme için başvurular 8 - 14 Temmuz tarihlerinde,
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN!
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda alınacak. Duyuruda yer alan bilgilere göre; yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.
Atamalar, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler.
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