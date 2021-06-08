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Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru şartları belli oldu! | 2021 MEB il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

08.06.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlerin merakla beklediği il içi tayin takvimi açıklandı. MEB tarafından resmen duyurulan atama takvimine göre, MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru tarihi 8 Temmuz olarak belirlendi. Başvuru kılavuzunun da paylaşılmasının ardından, il içi yer değiştirme yapmak isteyen öğretmenler, nasıl başvurulacağını araştırmaya başladı.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru şartları belli oldu! | 2021 MEB il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin il içi atama takvimi resmen paylaşıldı. İl içi atama için öğretmenlerin başvuru şartlarının detayları da başvuru kılavuzunda açıklandı. Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz’da başlıyor.

MEB RESMEN AÇIKLADI!
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. MEB il içi yer değiştirme atama takvimi de belli oldu.

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme için başvurular 8 - 14 Temmuz tarihlerinde,

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
  2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
  3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN!

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda alınacak. Duyuruda yer alan bilgilere göre; yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.

Atamalar, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler.

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