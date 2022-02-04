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Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, kabul edildi mi? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri...

04.02.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Bu kanun ile öğretmenlerin özlük haklarının güçlendirilmesi ve kariyer yapmaları hedefleniyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'de kabul edildiği ve yasalaştığı açıklandı. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri...

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, kabul edildi mi? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri...

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kısa sürede yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Kanun TBMM'de kabul edildi. Bu kanun ile öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a çıkacak. Bunun ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Doktorlar, polisler, askerler ve hukukçular gibi meslek gruplarının kendine özgü kanunu varken öğretmenlerin yoktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun meclisten geçtiği açıklandı. Yasalaşan bu kanun ile, okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri meseleler dikkate alınacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, kabul edildi mi? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

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